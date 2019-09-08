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Apple tüm ürünlerinde kullanıcılarının ve teknisyenlerinin sıvı hasarını hızlıca tespit etmesini sağlayan bir ipucu sunmaktadır. Buna göre iPhone'da veya iPod'da meydana gelen bir sıvı hasarını anında görebiliyorsunuz. iPhone'da sıvı hasarını hızlıca tespit etme adımlarına geçelim.

iPhone'da Sıvı Hasarını Hızlıca Tespit Etmek

Bilindiği üzere iPhone'da sıvı ve su hasarları garanti kapsamına alınmıyor. Dolayısıyla başınıza böyle bir sorun geldiğinde tamir ücretini cebinizden karşılamanız gerekiyor. Ancak önce sorunu tespit etmeniz gerek. Aşağıdaki görseller, sıvı hasarı yaşayan iPhone'da kırmızı göstergenin yerine işaret etmektedir. Bu göstergeye bakarak cihazda su hasarı olup olmadığını görebilirsiniz.

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iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE

Bu gösterge su, kahve veya meyve suyu teması yaşayan tüm iPhone'larda yanabilir. Apple bir yıllık garanti hizmetini sıvı hasarlarına dahil etmemektedir. Gösterge normalde beyaz-gümüş renktedir ancak sıvı teması yaşandığında kırmızı olur.