Samsung Galaxy S10 Aşırı Isınıyor, Çözümü Nedir?

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Aşırı ısınan bir Samsung Galaxy S10'unuz varsa, bu durum cihazı rahatça tutmanızı ve kullanmanızı engelleyebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya olduğunuzda Galaxy S10'u hemen kapatın. Cihazın aşırı ısınması dahili bileşenlere zarar verebilir. Her ne kadar Samsung cihazlar belirli bir sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak kapanacak şekilde tasarlanmış olsa da, bu koruma sistemi zaman zaman çalışmayabiliyor. Bu nedenle bizzat müdahale etmelisiniz. Cihazı en az 20 dakika soğumaya bırakın. Ondan sonra tekrar açın ve normal şekilde kullanın. Peki diğer adımlar neler?

Uygulamaları ve İşletim Sistemini Güncelleyin

Çoğu kişi güncellemelerin bazı yaygın hataları giderebileceğinin farkında olmaz. Tüm uygulamaların ve Android işletim sisteminin de güncel olduğundan emin olun. Ardından ısınma sorununu tekrar gözlemleyin.

Kılıfını Çıkarın

Bazı Samsung Galaxy cihazlarda, üçüncü parti kılıflar telefonun aşırı ısınmasına neden olabiliyor. S10'unuzda böyle bir kılıf veya kapak kullanıyorsanız, çıkarmayı deneyin ve farkı gözlemleyin. Kılıf olmadığında S10 daha az ısınır. Sorunun nedeni bu olabilir.

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Uygulamaları Kontrol Edin

Bazen kötü kodlanmış bir uygulama aşırı ısınmaya yol açabiliyor. Galaxy S10'da aşırı ısınma problemi yaşıyorsanız, son yüklediğiniz uygulamaları hatırlayın ve şüpheli olanlarını kaldırın. Durmadan arka planda çalışarak haberiniz yokken bataryanızı tüketebilir ve cihazınızın aşırı ısınmasına neden olabilirler. Bunu anlamanın en iyi yolu S10'u güvenli modda başlatmaktır:

Güvenli modda başlatmak için:

Güvenli mod düğmesi görünene kadar güç düğmesini basılı tutun ve sonra bırakın.

Onaylamak için Güvenli mod'a dokunun.

İşlemin tamamlanması 30 saniye sürebilir.

Yeniden başlatmanın ardından, ana ekranın sol alt kısmında "Güvenli mod" belirir.

Bu modda ısınma olmuyorsa sorun bir uygulamada demektir.

Cihazı Optimize Edin (Cihaz Bakımı)

Bu durumda izleyebileceğiniz diğer sorun giderme adımı sistemi olabildiğince hafifletmektir. Bunu, Ayarlar'daki Cihaz Bakımı bölümünden optimize ederek yapabilirsiniz. Aşırı ısınmaya bazen sistemdeki hatalar neden olabilir. Sistemi optimize etmek, hataların oluşma şansını azaltabilir. İşte yapmanız gerekenler:

Ayarlar uygulamasını açın.

Cihaz Bakımı öğesine dokunun.

Şimdi Optimize Et öğesine dokunun.

Uygulama Tercihlerini Sıfırlayın

Uygulama tercihlerini sıfırlamak, çoğu zaman çoğu Android'te sorun giderme makalesinde göz ardı edilir ancak konu aşırı ısınma olduğunda S10'lar için yararlı olabiliyor:

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Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Sağ üstteki Diğer ayarlar üzerine dokunun (üç noktalı simge).

Uygulama tercihlerini sıfırla'yı seçin.

S10'unuzu yeniden başlatın ve sorunu kontrol edin.