AirPods'lar Hakkında En İyi İpuçları

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AirPods ortalama ses kalitesi ve diğer eksiklikleri nedeniyle herkes için en iyi seçenek olmayabilir, ancak Apple hayranları ve diğer kullanıcıları yeterince memnun eden birçok başka özelliğe sahip. Aşağıda en iyi püf noktalarına değindik.

AirPods'un Adını Değiştirme

AirPods'u daha da özelleştirmek için isimlerini herhangi başka bir şeye kolayca değiştirebilirsiniz. AirPods şarj kutusu açıkken, Ayarlar> Bluetooth seçeneğine gidin ve ardından AirPod'larınızı listeden seçin. Yeni isimlerini girip Bitti düğmesine basın.

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Çift Dokunma Özelliğini Özelleştirme

Aynı menüde, AirPods'a iki kez dokunduğunuzda da birkaç farklı seçenek daha görebilirsiniz. Sol veya sağ bölümden AirPods'u seçin ve bu dört seçenek arasından seçim yapın:

Siri'yi etkinleştir

Ses içeriğini oynat, duraklat veya durdur

Bir parçayı atla

Önceki bir parçaya dön

Arayanın Kim Olduğunun Duyurulması

Her iki AirPod'da da bir mikrofon bulunur, bu yüzden telefon görüşmesi yaparken veya telefon ederken hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Sizi kimin aradığını görmek için her seferinde iPhone'unuzu cebinizden çıkarmak yerine, bunu size AirPods söylesin.

AirPods'un arayanın adını duyurmasını sağlamak için, Ayarlar> Telefon> Çağrıları Duyur'a gidin. Seçilebilecek dört farklı seçenek vardır: Her Zaman, Kulaklıklar ve Araba, Yalnızca Kulaklıklar veya Hiçbir Zaman. Arayan kişi rehberinizde varsa, anında ismini kulağınızda duyacaksınız. Değilse, Siri size telefon numarasını okuyacak.

Kayıp AirPods'ları Bulmak

iPhone veya iPad'inizi alın ve iPhone'umu Bul uygulamasını açın. AirPod'larınızla aynı iCloud hesap bilgileriyle giriş yaptığınızdan emin olun. Ekranda görünen AirPods adına gidin. AirPod'ların iPhone'unuza Bluetooth ile en son bağlandıkları yeri göreceksiniz.

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iPhone'unuzdan AirPods'dan yavaş yavaş yükselen bir ses çalmasını isteyebilirsiniz. Uygulamada, Eylemler> Ses Çal bölümüne gidin. AirPod'lar ayrı düşmüşse, sadece Sol veya sadece Sağ taraftan ses çalmasını da seçebilirsiniz. Kulaklıklar şu anda bağlı değilse, tekrar bağlandıklarında bildirim almayı veya ses çalmayı seçebilirsiniz.