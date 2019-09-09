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Neredeyse iPhone 7 ile birlikte ortaya çıkan Apple'ın AirPods'ları uzun zamandır pazarda ve büyük beğeni topluyor. Bu kulakiçi kulaklıkları iPhone'larla kullanmanın tek yolu Bluetooth üzerinden bağlamaktır. Peki Android'lerden ne haber? AirPods'u Android telefona bağlama adımlarına değinelim.

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AirPods'u Android Telefona Bağlamak

159 dolar fiyatla AirPod'lar hiç de ucuz değil, özellikle de yaklaşık 30 dolar uucza daha iyi bir Bluetooth kulaklık çifti alabileceğinizi düşünürseniz. Bununla birlikte, Apple'ın yaptığı en iyi ürünlerden biri ve hayranı çok.

Eğer bir Android cihazınız ve halihazırda bir AirPods'larınız varsa, yeni aksesuarlara para vermemek için bu kulaklıkları telefonunuza bağlayabilirsiniz. Öyleyse eşleştirme adımlarına geçelim.

İlk olarak, AirPod'ları şarj kılıfına yerleştirin. Kapağı açın, ardından kasanın arkasındaki küçük eşleştirme düğmesini bulun. Bunu birkaç saniye basılı tutun, kasadaki ışığın beyaz yanıp söndüğünü göreceksiniz. Bu, AirPod'ların eşleştirme modunda olduğu anlamına gelir. Android cihazınızdan Bluetooth ayarlarını açın. Cihaz listesindeki AirPod'lara dokunun ve isteği kabul edin.

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Bu işlem AirPod'ları Android telefonunuzla (veya Bluetooth destekleyen Windows PC'lerle) eşleştirme yöntemidir. Standart bir Bluetooth earbud çifti gibi çalışırlar. Apple dışı cihazlarda bile müziği anında duraklatma özelliğine sahipler. Elbette, AirPod'ler Siri'yi etkinleştiremiyor veya Android ile birlikte kullanıldığında cihazlar arasında anında geçiş yapamıyor, ancak en azından müzik dinleyebilirsiniz.