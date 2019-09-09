AirPods'u Macbook, iPhone ve PC'ye Bağlamak

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Apple'ın AirPod'ları pazardaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biridir. Cihaz uzun pil ömrü ve güçlü ses kalitesi sunuyor. Apple cihazlarına sahip olun ya da olmayın bu kulaklıklar listenizin en üstünde olmalıdır.

AirPod'ları MacBook'a Bağlamak

AirPod'larınızı zaten bir iOS cihazıyla kullanıyorsanız ve Mac'iniz aynı iCloud hesabını kullanıyorsa bağlantıyı hızlıca kurabilirsiniz. her iki AirPod'u da kulağınıza yerleştirin. Menü çubuğundan Bluetooth menüsünü veya Ses Kontrolü kaydırıcısını seçin. Ardından listeden AirPod'larınızı seçin.

AirPod'larınız ekranda görünmüyorsa manuel olarak nasıl eşleştireceğinizi bilmeniz gerekir. Bunu yapmak için, Apple menüsünden Sistem Tercihleri'ni seçin ve Bluetooth girişini seçin. Bluetooth'un açık olduğunu onaylayın.

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Her iki AirPod'u tekrar kasaya yerleştirin ve kapağı açın. Ardından, durum ışığı beyaz renkte yanıp sönene kadar kasanın arkasındaki Kurulum düğmesini basılı tutun. Daha sonra Cihazlar listesinde AirPod'ların adını görmelisiniz. Bağlan'a tıklayın. Bu işlem AirPod'larınızı birbirine bağlamalıdır.

AirPod'ları Bilgisayara Bağlamak

PC'nizde, öncelikle Bluetooth'un açık olduğundan emin olun; böylece AirPod'larınızı eşleştirebilirsiniz. Eylem Merkezi'ni açmak için Win + A tuşlarına basın. Ardından, AirPods kasasını açın ve yanıp sönene kadar Kurulum düğmesine basın.

Ayarlar> Cihazlar> Bluetooth ve diğer cihazlar altındaki Bluetooth ayarları menüsüne dönün ve Bluetooth veya başka bir cihaz ekle'yi seçin. Bağlantıyı tamamlamak için adımları izleyin ve AirPod'larınızı seçin.

AirPod'ları Apple Watch'a Bağlamak

Başlamak için, Kontrol Merkezini getirmek için saat yüzünüzden yukarı kaydırın. AirPlay simgesini ve ardından AirPod'larınızın adını seçin. Ses çalınmaya başlayacaktır.

Bir seçenek olarak görünmüyorlarsa, aynı AirPlay sayfasında aşağı doğru kaydırın ve Bir Aygıt Bağlayın'ı seçin. Durum ışığı beyaz renkte yanıp sönene kadar Kurulum düğmesine basarak AirPod'ları eşleştirme moduna getirin. Ardından bağlanmak için listeden onları seçin.

AirPod'ları Apple TV'ye Bağlamak

Siri Remote uygulamasını kullanarak Ayarlar> Remote ve Aygıtlar bölümüne gidin. Ardından Bluetooth'a dokunun. Buradan AirPod'ları Apple TV'ye bağlayın.

AirPod'ları Apple TV ile Eşleştirmek

Siri Remote uygulamasını kullanarak Ayarlar> Remote ve Aygıtlar bölümüne gidin. Ardından Bluetooth'a dokunun.

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Durum ışığı beyaz renkte yanıp sönene kadar Kurulum düğmesine basarak AirPod'lardaki eşleştirme işlemine başlayın. AirPod'larınız Diğer Aygıtlar ekranında görünmelidir. AirPod'larınızı eşleştirmek için ismini seçin.