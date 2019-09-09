Android Uyumlu Vivaldi Tarayıcısı Markete Giriş Yaptı

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İnanılmaz özelleştirilme olanakları sunan Chromium tabanlı Vivaldi Web Tarayıcısı artık Android cihazlar için de kullanıma sunuldu. Masaüstü versiyondan neredeyse 3 sene sonra çıkan bu mobil versiyon, henüz beta aşamasında buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Vivaldi'yi özel kılan şeylerden birisi, Opera'nın kurucu ortağı ve eski CEO'su olan Jon von Tetzchner'in Vivaldi projesinin başında olması. Yani önümüzdeki aylarda bu programı adı daha fazla duyacağız. Vivaldi'nin beta versiyonunda navigasyon, dahili not alma işlevi ve reklam izleme engelleyicisi gibi modern özellikler yer alıyor.

Android Uyumlu Vivaldi

Ayrıca şifreli eşleştirme, ekran görüntüsü alma, okuma modu, indirme yöneticisi ve sekme klonlama gibi özelliklerden de yararlanabileceksiniz. Özellikle ekran görüntüsü alma ve şifrelenmiş eşleştirme ilgi çekici.

Sekmeler ve alt gezinme çubuğundaki sekme değiştirici arasında geçiş yapmak dışında, yeni mobil tarayıcıda sekme yönetimi için birçok seçenek var. Sekmeleri klonlamak dışında son kapatılan sekmeleri de inceleme olanağını sunulmuş. Bir sekmeyi (veya bir bağlantıyı) paylaşmak için, adres çubuğuna dokunmanız yeterli; bağlantıyı kopyalama, paylaşma ve düzenleme seçeneklerini göreceksiniz. Bir bağlantıyı paylaşmak için menüye girmenizi isteyen Chrome'dan çok daha konforlu bir özellik.

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Kullanıcıları Vivaldi'yi kullanmaya ikna edebilecek pek çok küçük özellik var. Birincisi, doğrudan görülebilen alanın veya tüm sayfanın ekran görüntüsünü menüde bulunan capture seçeneğiyle yakalayabilirsiniz.

Notes, bir mobil tarayıcı için oldukça benzersiz olan başka bir özelliktir. Satın almak istediğiniz bir öğeyi veya üzerinde çalıştığınız bir projeye dahil etmek istediğiniz bir bağlantı (URL) görürseniz, bunları doğrudan tarayıcının içine bir notla birlikte depolamanız mümkün. Ayrıca, Vivaldi'deki no-tracking seçeneği, sitelerin reklamlar için veri toplamaları engelliyor. Aynı Mozilla Firefox'ta olduğu gibi.

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Ve tabii ki tarayıcı arayüzü için karanlık mod özelliği unutulmuş değil. Sonuç olarak, Vivaldi'nin ilk mobil beta sürümünde kullanabileceğiniz birçok özellik var. Ancak, henüz birincil Android tarayıcısı olarak tamamen kullanabileceğinizi iddia etmek için henüz erken.