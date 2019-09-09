Tesla İzlanda'da Ofis Açarak Satışa Başladı

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Tesla şu anda ülkedeki ilk lokasyon (muhtemelen tek) açılışıyla İzlanda'da resmen hizmete başladı. Artık Model S, Model X ve Model 3 siparişleri site üstünden satın verilebiliyor. İzlanda, elektrikli araçların toplu olarak kullanılması için dünyadaki en doğru yer olabilir. Çünkü adanın elektrik üretimi zaten %100 yenilenebilir kaynaklarla elde ediliyor ve bu da elektrikli araçları kusursuz derece temiz kılıyor. Uzak bir ada olduğu için de benzin pahalı.

Aurora Borealis ✅

Blue Lagoon ✅

Sustainable energy ✅

Reykjavík service center ✅

Tesla vehicle orders open for Iceland NOW 🙌 — Tesla (@Tesla) September 9, 2019

Her ne kadar bu bir resmi duyuru olsa da, İzlanda'da vatandaşlar tarafından ithal edilen birkaç Tesla aracı zaten vardı. Tesla'nın direkt araçlarını satmadığı pazarlarda, bazı insanlar arabayı başka bir ülkeden almaya ve ithal etmeye karar veriyor. Türkiye'de de bu yolla Tesla sahibi olmuş çok sayıda insan var.

Fakat Tesla gibi büyük oranda yazılımla çalışan araçları bu yolla satın almak pek mantıklı olmayabiliyor. Servis probleminin yanı sıra Tesla'nın kendi bağlantı özelliklerinden, bir ağ sağlayıcısı ile anlaşılmadığından, yararlanma olasılığınızı azaltmış oluyorsunuz.

Bu arada 2017 yılında İzlanda'daki Tesla sahipleri, aşağıdaki videoyla özel bir istekte bulunmuşlardı.

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Bu ilgi nedenle Tesla, ara sıra onlara mobil teknisyenler göndermeye başladı, ancak bu ideal bir çözüm olmaktan çok uzaktaydı. Ardından geçen yıl Elon Musk, Tesla'nın İzlanda'daki pazar girişini hızlandıracağını söyledi. Bu yılın başlarına gelindiğindeyse Tesla'nın servis teknisyenlerini işe almaya başladığı ve ülkede bir servis merkezi açmaya hazır olduğu duyurulmuştu. Darısı Türkiye'ye.

Şimdi firma, Tesla sahiplerinin İzlanda'da herhangi bir yere seyahat etmeleri için adanın çevresinde 3 adet Supercharger istasyonu planlıyor.

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Açıkçası, Tesla için önemli bir hacim getirmeyecek çok küçük bir pazar, ancak, İzlanda'da potansiyeli yüksek olan elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olacağına şüphe yok. Aynı zamanda turizm açısından da doğru bir hamle. Supercharger ağı kurulduktan sonra, turistlere Tesla ile ada turu yapma seçeneği sunulması için birinin Tesla kiralama olanağını sunma ihtimali çok yüksek.