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Mart ayında tanıtılan Apple Arcade, Cupertino'nun gelişmekte olan abonelik tabanlı oyun pazarına ilk adımı oldu. Apple bugün beklediğimiz son birkaç ayrıntıyı daha açıkladı. Arcade tümüyle 19 Eylül'de hizmete başlayacak. Fiyatı ise ayda 4.99 dolar olacak. Ücretsiz olarak bir ay kullanabiliyorsunuz. Böylece bir süre deneme yapabilirsiniz.

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Apple Arcade Oyun Servisini Detaylandırdı

Tek bir abonelik tüm aileniz için yeterli olacak çünkü altı üyeye kadar kullanılabiliyor. iPhone'dan iPad'e, Mac'e ve Apple TV'ye kadar kesintisiz geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun yanında bazı sosyal özellikler de duyuruldu.

Apple ayrıca birçok Arcade oyununun platforma özel olacağının sözünü verdi. Bu oyunlar 19 Eylül'den sonraki ilk birkaç haftada kademeli olarak yayınlanacak. Apple 100'den fazla oyun sunacağını açıkladı. Apple Arcade bu anlamda 150 ülkeyi kapsayan geniş kapsamlı bir lansman gerçekleştirecek.

Apple, Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında kesinlikle farklı bir yaklaşımı benimsiyor. İnternetsiz oynanabiliyor, uygulama içi satın alma ve reklam yok. Tüm oyunlar tek bir abonelikte.

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