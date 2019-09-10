Apple Music Artık Web Tarayıcısı Üstünden de Kullanılabilecek

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Apple Music nihayet bir web arayüzüne sahip oldu. Bu, bir Apple Music abonesiyseniz, web üzerinde Apple Music servisini internet bağlantısı olan herhangi bir cihazda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ve iTıunes ya da kendi uygulamasını kurmak zorunda da değilsiniz.

Apple Music'e Web Desteği

Apple, ilk olarak 2015 yılında Apple Music'i piyasaya sürdü. O zamandan beri müzik servisi, her yıl artan abone sayısıyla büyük bir kitle edinmeyi başardı. Spotify kadar popüler olmasa da, kesinlikle Spotify'ın en büyük rakibi olduğunu söyleyebiliriz.

Apple Music ve Spotify birçok yönden farklılık gösteriyor. Ücretsiz bir Apple Music seçeneğinin olmaması en belirgin olanı. Ayrıca Spotify'ın 2013'ten beri bir web oynatıcısına sahip olması gerçeği de var. Fakat şimdi, Apple, Apple Music'i de web'e getirmeyi başardı.

Web'de Apple Music Nasıl Dinlenir

Web'de Apple Music'i dinlemek için beta.music.apple.com adresine girin. URL'nin gösterdiği gibi, Apple Music web oynatıcısı şu anda beta sürümdedir, ancak kesinlikle iyi çalışıyor. Tek yapmanız gereken Apple ID'nizle oturum açmak ve ardından sevdiğiniz müzikleri çalmaya başlamanızdır.

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Heh… Apple's new "Apple Music on the Web" tells me to download an app 😉 pic.twitter.com/Kh8NbWF9CC — Thomas Baekdal (@baekdal) September 5, 2019

Apple Music'in web oynatıcısının arayüzü bu yıl macOS Catalina ile birlikte sunulan Apple Music uygulamasına çok benziyor. Herhangi bir şarkıyı Apple Music kataloğundan çalabilir, çalma listelerinize erişebilir ve radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

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Apple, bunun şimdilik sadece temel özellikler kümesi olduğunu, ancak şirketin zaman içinde daha fazla işlevsellik katacağını belirtiyor. Bu, sonuçta, sadece bir beta. Bu nedenle Apple, test aşamasında kullanıcılardan geri bildirim talep etmeyi sürdürecek.