REKLAMLAR



Apple bugünkü büyük etkinliğinde 7. nesil yeni giriş seviyesi iPad'ini tanıttı. İlk kez 2018'de mart ayında başlatılan ve görünüşe göre alıcılarının %60'ının ilk iPad'i olan 9.7 inçlik versiyonun halefi oldu. Artık daha büyük ekranlı.

Apple'ın Giriş Seviyesi iPad'i Büyük Ekranla Yenilendi

Yeni iPad yaklaşık 3,5 milyon piksel kapasitesi ile artık daha büyük. Zira 10.2 inçlik bir Retina ekranla geliyor. Selefi ile aynı A10 Fusion çipini çalıştırıyor ve hatta maliyeti de tam olarak aynı: 329 dolar ile başlıyor ve üniversiteliler içinse 299 dolar. Şimdi ABD'de ve diğer 25 ülkede sipariş verilebiliyor. 30 Eylül'de satışa sunulacak.

REKLAMLAR



Yeni iPad, Apple Pencil'ı destekliyor ve Smart Connector özelliği de var; tableti kullanmadığınızda katlanan bir kılıfın içine koyabiliyorsunuz. Kılıfı Apple'ın Akıllı Klavyesi ile eşleştirmeniz mümkün.

Tablet yaklaşık 450 gram ağırlığında ve kasası %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış. iPadOS çalıştırıyor. Bu nedenle daha iyi çoklu görev, zengin klavye ve Dosyalar uygulaması gibi özellikleri var. SD kart erişimi ve Fotoğraflar uygulamasında yeni video düzenleyicisi gibi seçenekleri de unutmamak gerek.

Şimdi yeni bir iPad satın alırsanız bir yıl boyunca Apple TV+'a ücretsiz sahip oluyorsunuz. Tablet yeni tanıtılan Apple Arcade oyun abonelik servisini de destekliyor.

REKLAMLAR



Yeni iPad 32 GB veya 128 GB depolama alanıyla geliyor. Gümüş, uzay grisi ve altın renklerinde sunulmakta. 459 dolardan başlayan Wi-Fi + hücresel modeli de var.