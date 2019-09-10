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iPhone 11 Pro 5.8 inç ekrana sahip, Pro Max 6.5 inç panelle geliyor. Her ikisi de Süper Retina XDR ekranlara sahipler. 1.200 nit parlaklıkta çalışıyorlar ve %15 daha fazla enerji tasarrufu sağlayan OLED ekranları var. HDR10'dan Dolby Vision'a kadar tüm görüntü kalitesi özelliklerini sunuyorlar.

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max Özellikleri, Üç Kamera, Süper Retina Ekran

Pro duo, 12MP sensörlü yepyeni bir üçlü kamera sunuyor. Ana kamera 26mm f / 1.8 lens, optik görüntü sabitleme (OIS) ve Dual Pixel AF' özelliklerine sahip. Telefoto lens 52 mm özellikte ve 2x optik zoom sunuyor. f / 2.0'da olduğundan daha parlak görüntüler çekiyor. Ana kamera gibi OIS ve Dual Pixel AF'i var.

Ailenin yeni üyesi 13mm (120°) ultra geniş açılı kamerayla geliyor. Kameralar birbirleriyle iletişim kuruyor. Yani aralarında geçiş yaptığınızda, netleme, pozlama ve ton haritalama gibi ayarlar aynı kalıyor.

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Her üç kamera da 60 fps'de genişletilmiş renk aralığına sahip ve 4K çekim yapıyorlar. Filmic uygulaması dört kameranın hepsiyle aynı anda (selfie kamerası dahil) çekim yapmanızı sağlıyor, böylece aynı sahnenin farklı görüntülerini çekebilirsiniz.

Yeni iPhone'lar kutuda 18W'lık bir güç aletiyle birlikte geliyor. Hala Lightning portunu kullandığını belirtelim (ancak bu sefer USB-C – Lightning dönüştürücü veriliyor). iPhone 11 Pro, XS'den 4 saat daha uzun pil ömrü sunuyor; iPhone 11 Pro Max, XS Max'i 5 saatle geçiyor.

iPhone'lar, 7nm'lik üretim süreciyle hazırlandı. 8,5 milyar transistörü olan Apple A13 Bionic yonga seti tarafından destekleniyorlar. Yongaseti A12'den daha hızlı ve daha verimli. CPU çekirdeği %20 daha hızlı ve %30 daha verimli. GPU %20 daha hızlı ve %40 daha verimli. Her ikisi de 4 çekirdeğe sahip.

Baz depolama alanında hala 64 GB'da kalınıyor. Filmic uygulamasını kullanacaksanız muhtemelen 256 GB veya 512 GB'lık bir alan isteyeceksiniz.

Neural Engine, 8 çekirdeğe (%20 daha hızlı, %15 daha verimli) sahip ve görüntü işleme özelliklerinden sorumlu. Deep Fusion yazılım güncellemesi ile gelecek (Apple'ın HDR+ sürümü). Deklanşöre basmadan önce 4 fotoğraf çeker ve çekim yaparken 4 daha alır. Ardından 1 uzun pozlama daha kaydeder. Sonra en iyi çekimleri birleştirir. Ayrı bir Gece modu da var.

Space Grey, Silver, Gold ve yeni bir renk var: Midnight Green. Arka kapak tek bir camdan imal edilmiş ve Apple mat yüzey elde etmek için PVD kaplama kullanmış. Şasinin geri kalanı paslanmaz çelikten yapılmış.

İki iPhone 11 Pro modeli de IP68 (30 dakika boyunca 4 metreye kadar su geçirmezlik) ile geliyor. Bu, şu ana kadar gördüğümüz tüm akıllı telefonlar arasında en iyisi. iPhone 11'den iki kat daha başarılı. Apple yeni bir ekran koruyucu kılıf geliştirdi.

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Apple iPhone 11 Pro 999 dolardan başlayacak, iPhone 11 Pro Max ise 64GB için 1.099 dolar etikete sahip. 5 Eylül'de ön sipariş verilmeye hazır olacaklar ve 20 Eylül'de kargolarına başlanacak.