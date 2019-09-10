Polaroid Lab Akıllı Telefon Fotoğraflarına Analog Bir Hava Veriyor

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Polaroid'in duyurduğu yeni cihaz, akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafın fotoğrafını çekerek size basılı olarak retro formunda veriyor.

Akıllı telefon kameralarının çağında fiziksel fotoğrafların hala gizemli bir çekiliği var. Yüzlerce dijital fotoğraf arasında mükemmel bir çekim bulmak için fotoğraflara göz atmak ve buzdolabınıza yapıştıracak kadar kaliteli bir kare bulmak keyifli bir süreç. Fakat ev ortamında bir "karanlık odanız" olmadığı için bu isteğiniz hep yarım kalıyor. İhtiyacınız olan ürün kısa bir süre önce üretildi.

Polaroid Lab masaüstü cihazı tam bu noktada devreye giriyor. Artık ev ortamındayken dijital fotoğraflarınızı klasik Polaroid tarzı film fotoğlarına dönüştürebileceksiniz. Yapmanız gereken, akıllı telefonunuzla çektiğiniz ve bastırmak istediğiniz fotoğrafı Polaroid Lab'in ekranına göstermek ve beklemek.

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Bu cihaz yalnızca bir fotoğraf yazıcısı değil. Polaroid Lab, baskı yaparken görüntüleri oluşturduğu sırada kimyadan yararlanıyor. O nedenle "minyatür masa üstü karanlık oda" olarak tanımlanmaktadır. "Kimyadan yararlanır" cümlesini fotoğraflara verdiği efektler nedeniyle kullandık.

Cihazı kullanmak için, Polaroid Originals uygulamasını indirin ve akıllı telefonunuzdan bir fotoğraf seçin, ardından telefonunuzu ekran yüzeye bakacak şekilde cihazdaki platforma yerleştirin. Düğmeye bastığınz an görüntü, aynaları, ışığı ve kimyayı kullanarak anında bir fotoğraf oluşturacak ve filme yansıtacak.

Fakat cihazın handikapları var; ilk başta nasıl bir fotoğrafla karşılaşacağınızı bilmemeniz oldukça can sıkıcı. Kendi uyguladığı işlemler nedeniyle fotoğraflarda beğendiğiniz detayları kaybedebilirsiniz. Ayrıca telefonu cihazın aynasına yerleştirme şekliniz dahi fotoğrafların kalitesini etkileyen bir unsur.

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Polaroid Lab, 10 Ekim'de ABD ve Avrupa'da 130 USD'dan satışı çıkacak. Yazılım desteği en az iOS 11 ve Android 7 gerektiriyor.