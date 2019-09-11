Dünyada iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Fiyat Karşılaştırması

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iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Fiyat Karşılaştırması

Bildiğiniz üzere Apple üç yeni iPhone duyurdu ve doğrudan geçen yılın seleflerinin karşısına yerleştirdi. Adlandırma şeması bir kez daha değişti. Artık iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e sahibiz. İşte bu cihazların küresel fiyat karşılaştırması.

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Fiyat Karşılaştırması

ABD'de iPhone 11 önceki sürüm iPhone XR'den 50 dolar daha ucuz olacak. 11 Pro ve 11 Pro Max ise önceki modellerle aynı tanıtım fiyatına sahip olacak; yani iPhone XS ve XS Max. Peki yeni iPhone'ların dünya genelindeki fiyatı ne durumda? Aşağıda bir kıyaslama tablosu yer alıyor. Döviz kurlarını bizzat çevirmenize gerek yok zira yerel birimlere yer verdik.

İşte 64GB baz seçenekli tüm yeni iPhone 11'ların tüm ülkelerdeki fiyatları:

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ÜlkeiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max
ABD$699$999$1,099
KanadaCAD 979CAD 1,379CAD 1,519
AvustralyaAUD 1,199AUD 1,749AUD 1,899
Almanya€799€1,149€1,249
İtalya€839€1,189€1,289
İngiltere£729£1,049£1,149
RusyaRUB 59,990RUB 89,990RUB 99,990
BAEAED 2,949AED 4,219AED 4,639
Hong KongHKD 5,999HKD 8,599HKD 9,499
iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Fiyat Karşılaştırması

ABD'de fiyatlar aynı gibi görünüyor ancak bazı diğer ülkelerde küçük fiyat artışları var. Yeni iPhone'lar tüm dünyada 13 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 20 Eylül'de satışa sunulacak.

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