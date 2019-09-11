Dünyada iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Fiyat Karşılaştırması

Bildiğiniz üzere Apple üç yeni iPhone duyurdu ve doğrudan geçen yılın seleflerinin karşısına yerleştirdi. Adlandırma şeması bir kez daha değişti. Artık iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e sahibiz. İşte bu cihazların küresel fiyat karşılaştırması.
iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Fiyat Karşılaştırması
ABD'de iPhone 11 önceki sürüm iPhone XR'den 50 dolar daha ucuz olacak. 11 Pro ve 11 Pro Max ise önceki modellerle aynı tanıtım fiyatına sahip olacak; yani iPhone XS ve XS Max. Peki yeni iPhone'ların dünya genelindeki fiyatı ne durumda? Aşağıda bir kıyaslama tablosu yer alıyor. Döviz kurlarını bizzat çevirmenize gerek yok zira yerel birimlere yer verdik.
İşte 64GB baz seçenekli tüm yeni iPhone 11'ların tüm ülkelerdeki fiyatları:
|Ülke
|iPhone 11
|iPhone 11 Pro
|iPhone 11 Pro Max
|ABD
|$699
|$999
|$1,099
|Kanada
|CAD 979
|CAD 1,379
|CAD 1,519
|Avustralya
|AUD 1,199
|AUD 1,749
|AUD 1,899
|Almanya
|€799
|€1,149
|€1,249
|İtalya
|€839
|€1,189
|€1,289
|İngiltere
|£729
|£1,049
|£1,149
|Rusya
|RUB 59,990
|RUB 89,990
|RUB 99,990
|BAE
|AED 2,949
|AED 4,219
|AED 4,639
|Hong Kong
|HKD 5,999
|HKD 8,599
|HKD 9,499
ABD'de fiyatlar aynı gibi görünüyor ancak bazı diğer ülkelerde küçük fiyat artışları var. Yeni iPhone'lar tüm dünyada 13 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 20 Eylül'de satışa sunulacak.