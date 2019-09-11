Dünyada iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Fiyat Karşılaştırması

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Bildiğiniz üzere Apple üç yeni iPhone duyurdu ve doğrudan geçen yılın seleflerinin karşısına yerleştirdi. Adlandırma şeması bir kez daha değişti. Artık iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e sahibiz. İşte bu cihazların küresel fiyat karşılaştırması.

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Fiyat Karşılaştırması

ABD'de iPhone 11 önceki sürüm iPhone XR'den 50 dolar daha ucuz olacak. 11 Pro ve 11 Pro Max ise önceki modellerle aynı tanıtım fiyatına sahip olacak; yani iPhone XS ve XS Max. Peki yeni iPhone'ların dünya genelindeki fiyatı ne durumda? Aşağıda bir kıyaslama tablosu yer alıyor. Döviz kurlarını bizzat çevirmenize gerek yok zira yerel birimlere yer verdik.

İşte 64GB baz seçenekli tüm yeni iPhone 11'ların tüm ülkelerdeki fiyatları:

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Ülke iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max ABD $699 $999 $1,099 Kanada CAD 979 CAD 1,379 CAD 1,519 Avustralya AUD 1,199 AUD 1,749 AUD 1,899 Almanya €799 €1,149 €1,249 İtalya €839 €1,189 €1,289 İngiltere £729 £1,049 £1,149 Rusya RUB 59,990 RUB 89,990 RUB 99,990 BAE AED 2,949 AED 4,219 AED 4,639 Hong Kong HKD 5,999 HKD 8,599 HKD 9,499

ABD'de fiyatlar aynı gibi görünüyor ancak bazı diğer ülkelerde küçük fiyat artışları var. Yeni iPhone'lar tüm dünyada 13 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 20 Eylül'de satışa sunulacak.