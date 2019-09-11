Huawei, Android 10 Yol Haritasını Açıkladı

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Android 10 kısa bir süre önce yayınlandı ve eğer bir Pixel telefon sahibi iseniz, muhtemelen güncellemeyi ilk siz aldınız. Peki ya Pixel sahibi değilseniz ve Huawei akıllı telefonunuz varsa? Şirket nihayet Huawei telefonlar için Android 10 alacak modellerin listesini yayınladı.

Android 10 Destekli Huawei Telefonlar

Bu bilgi IFA 2019'un sonuna doğru duyuruldu; Planlara göre P30 ve P30 Pro akıllı telefonlar Android 10 güncellemesini alacak olan ilk modeller olacak. Şirket tam olarak net olmasa da, kasım ayında dağıtıma sunmayı hedefliyor. P30 telefonlarının ardından, Huawei güncellemeyi Aralık ayında Mate 20 ve Honor 20 serisi akıllı telefonlara göndermeye başlayacak.

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Ardından 2020 Mart'ında, Huawei P30 Lite, P20 ve P20 Pro ve tüm Mate 10 serisi akıllı telefonlar güncellemeyi alacak. Sonra güncellemeyi alacak olan diğer Huawei ve Honor akıllı telefonların listesi de 2020'nin ikinci çeyreğinde duyurulacak. Marka henüz model ismi vermediği için bu ikinci dağıtımda kimlerin olacağını bilmiyoruz. Muhtemen orta-üst segmentin tüm modellerine Android 10 güncelleştirmesinin ulaştırılacağını düşünüyoruz.

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ABD'deki bazı Huawei kullanıcılarının, telefonlarının Android 10 güncelleştirmesini alıp alamayacağı konusunda biraz endişeli olabileceğini düşünüyoruz, çünkü Huawei ve ABD hükümeti şu anda birbirleriyle çekişiyor. Fakat şundan emin olabilirsiniz; Huawei tarafından yayınlanan cihaz modelleri, Amerikalı kullanıcıları da kapsıyor. Fakat yaptırım sonrası üretilen cihazlar şimdilik bu Android'den mahrum bırakılacak.