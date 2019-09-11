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Apple bir kez daha yeni iPhone'larında her şeyden çok pazarlamaya ve tanıtıma önem verdi. Cihazlar küçük değişiklerle geliyor ve tasarımları 2017'de tanıtılan ve o zaman bile 2015 Android'ler gibi görünen iPhone X'den farklı değil. İşte iPhone 11 Pro'nun artıları ve eksileri.

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iPhone 11 Pro Almaya Değer mi? Artıları ve Eksileri

Artıları

Üçüncü kamera 12 MP ve 120 derece ultra geniş açı sunuyor, 0.5x optik zoom'a sahip

Üç kamera da odak bilgilerini birbiriyle paylaşıyor

Smart HDR ve Face ID %30 daha hızlı

iPhone 11 Pro, XS'ten 4 saat uzun pil ömrü sunuyor

4 metreye kadar IP68 koruması

HDR içeriklerde 1200 nit parlaklık oranı

A13 Bionic piyasadaki en hızlı telefon çipi

Eksileri

Kameralar yeni olabilir ancak 2x optik zoom yıllar önce eskidi

Kocaman çentik 700 liralık telefonlardan farksız

iPad Pro 2017'de 120 Hz ekranla geldi, "Pro" iPhone 60 Hz sunuyor

Bu fiyat etiketine tersine kablosuz şarj yok

1000 dolar telefonda 64 GB depolama (60 sn. 4K 60FPS video 400MB yer kaplar)

188 gram ile önceki cihazdan daha ağır

Gövdesi daha kalın

3D Touch artık yok ve önceki versiyona göre bir kayıp

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