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Apple bir kez daha yeni iPhone'larında her şeyden çok pazarlamaya ve tanıtıma önem verdi. Cihazlar küçük değişiklerle geliyor ve tasarımları 2017'de tanıtılan ve o zaman bile 2015 Android'ler gibi görünen iPhone X'den farklı değil. İşte iPhone 11 Pro'nun artıları ve eksileri.
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iPhone 11 Pro Almaya Değer mi? Artıları ve Eksileri
Artıları
- Üçüncü kamera 12 MP ve 120 derece ultra geniş açı sunuyor, 0.5x optik zoom'a sahip
- Üç kamera da odak bilgilerini birbiriyle paylaşıyor
- Smart HDR ve Face ID %30 daha hızlı
- iPhone 11 Pro, XS'ten 4 saat uzun pil ömrü sunuyor
- 4 metreye kadar IP68 koruması
- HDR içeriklerde 1200 nit parlaklık oranı
- A13 Bionic piyasadaki en hızlı telefon çipi
Eksileri
- Kameralar yeni olabilir ancak 2x optik zoom yıllar önce eskidi
- Kocaman çentik 700 liralık telefonlardan farksız
- iPad Pro 2017'de 120 Hz ekranla geldi, "Pro" iPhone 60 Hz sunuyor
- Bu fiyat etiketine tersine kablosuz şarj yok
- 1000 dolar telefonda 64 GB depolama (60 sn. 4K 60FPS video 400MB yer kaplar)
- 188 gram ile önceki cihazdan daha ağır
- Gövdesi daha kalın
- 3D Touch artık yok ve önceki versiyona göre bir kayıp
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