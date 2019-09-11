iPhone 11 Pro Küçük Deliklerden Korkan İnsanları Tetikliyor / Tripofobi

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Yeni iPhone 11 Pro, küçük deliklerden korkan insanlar üzerinde derinden rahatsız edici bir etki yaratıyor. Apple'ın en son amiral gemisi, fotoğraflarını gören insanlarda tripofobiyi tetikleyen güçlü bir üçlü kamera sistemi tasarımına sahip.

Bir lotus bitkisinin yüzeyindeki gibi küçük delikleri belirli bir düzende görmek, tripofobikler için çok rahatsız edici olabilir. Dün Kaliforniya'da düzenlenen etkinlikte ortaya çıkan iPhone 11 Pro'nun görüntüleri ile karşılaştıktan sonra düzinelerce insan bu tespitini paylaşmak için aynı anda sosyal ağlara hücum etti.

İşte o twitlerden bazıları:

im gonna sleep peacefully knowing im not gonna spend money on the trypophobia product called iphone 11 #AppleEvent pic.twitter.com/f8EWd46MxY REKLAMLAR

September 10, 2019

I've had really bad trypophobia for years now and seeing pics of the new iPhone 11 all over my timeline makes me want to set everything on fire..stop pic.twitter.com/E1ucM9eeQy — Em Harriss (@EmHarriss) September 10, 2019

3 cameras on the new iPhone actually triggers my trypophobia. I can't have people walking around me with those cameras every day 🥺🤢 — hot pumpkin princess eva gutowski (@lifeaseva) September 10, 2019

Essex Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Geoff Cole, tripofobi üzerine ilk akademik makaleleri yayınlayan kişilerden ve tripofobiyi tetikleyen deliklerin, yırtıcı hayvanlarda veya zehirli hayvan ve bitkilerde bulunan işaretlerle benzer bir "matematiksel yapıya" sahip olduğuna inanıyor.

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Geoff Cole bazı hastaların: "Bir resim gördüğümde üç gün boyunca işe gidemediğim oluyor." şeklinde e-postalar gönderdiğini de belirtiyor. Bazılarıysa herhangi bir fotoğraf gördüklerinde uzun süre konsante olamamaktan şikayetçi.