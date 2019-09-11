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Apple dün iPhone 11'i ve iki iPhone 11 Pro modelini tanıttı. Selefi yani XR, Apple'ın en çok satan telefonuydu, bu yüzden iddialı bir cihaz gelmek zorundaydı. Ancak öyle olmadı. Peki iPhone 11'e geçilir mi? Artılar ve eksiler.

iPhone 11'e Geçilir mi? Eksiler – Artılar

iPhone 11'in Artıları

A13 Bionic ile geliyor. Piyasadaki en hızlı telefon çipseti. Yani 855+'tan daha hızlı.

telefon çipseti. Yani 855+'tan daha hızlı. 12 MP geniş açı kamera geniş manzaraları yakalamanızı sağlıyor.

F/2.2 Selfie kamera 4K video çekebiliyor ve daha geniş görüş alanı var.

çekebiliyor ve daha geniş görüş alanı var. iPhone XR'dan 1 saat uzun pil ömrü sunuyor.

iPhone 11, XR'dan 50 dolar daha ucuz. 64GB modeli şimdi 699 dolar.

modeli şimdi 699 dolar. Yeni renk seçenekleri var.

iPhone 11'in Eksileri

iPhone 11 hala Lightning portunu kullanıyor. USB-C ile kıyaslandığında hız ve destek anlamına daha zayıf.

ile kıyaslandığında hız ve destek anlamına daha zayıf. Ekranı XR ile aynı 6.1 inç, 828 x 1792 piksel, LCD ekrana sahip. Bu fiyata 4K AMOLED 90 Hz ekran satın alınabiliyor.

Pahalı olmasına rağmen 128 değil 64 GB depolama sunuyor.

depolama sunuyor. Çentiği 900 liralık telefonlar kadar büyük ve çirkin.

Kutudan 5W şarjla çıkıyor ve 10 yıl öncede 5W şarj vardı.

İndirimle iPhone XR almak çok daha mantıklı.