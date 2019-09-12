Geekbench'e Göre Apple iPhone 11 Pro'da 4GB RAM Var

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10 Eylül iPhone etkinliğiyle ilgili merak edilen şey, Apple'ın iPhone Pro ve Pro Max'in teknik özellikleri hakkında konuşurken RAM'den bahsetmemesiydi. İPhone Pro ve Pro Max'a özel resmi teknik özellikler sayfası da RAM boyutu hakkında hiçbir bilgi vermiyor.

Apple'ın RAM'den kasten bahsetmediğini bilmiyoruz fakat, Geekbench skoru iPhone 11 Pro'nun 4GB RAM miktarına sahip olduğunu gösteriyor.

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Apple iPhone 11 Pro 4GB RAM

Şimdi yukarıdaki puanda gördüğünüz gibi, iPhone 11 Pro, 5,472 tek çekirdek ve 13,769 çok çekirdek puanıyla tam bir canavar – bu tarihe kadar kaydedilen en yüksek puan. iPhone 11 Pro Max modeliyle iPhone 11 Pro'nun benzer özellikleri paylaşması nedeniyle Max modelinin aynı puana sahip olması muhtemel, aradaki tek fark pil ömrü ve akıllı telefonların boyutu olacaktır.

Yeni iPhone 11 Pro ve Pro Max, 8,5 milyar transistörlü yeni A13 Bionic işlemciden güç alıyor: https://akillitelefon.com/2019/09/10/iphone-11-pro-ve-11-pro-max-ozellikleri-uc-kamera-super-retina-ekran/

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Test sonuç sayfası: https://browser.geekbench.com/v4/cpu/14601046