Google Play Store'a Karanlık Mod Desteği Geldi

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Google nihayet bu haftanın başlarında Gmail'in Android uygulaması için karanlık bir tema seçeneği eklemişti. Şirket şimdi Play Store uygulaması için de bir karanlık mod özelliği eklendi. Bununla birlikte, XDA Developers'taki kullanıcılar tarafından belirtildiği gibi, karanlık tema seçeneği, sunucu tarafı testler için yalnızca bazı kullanıcılara açılmış durumda.

Play Store'a Karanlık Mod

Üstteki ekranlarda görülebileceği gibi, Google Play Store'un karanlık teması, Gmail ve diğer Google uygulamaları için kullanılan tema gibi koyu gri. Play Store karanlık teması, yalnızca şu anda Android 10 çalıştıran belirli telefonlarda kullanılabilirken, seçeneğin önümüzdeki birkaç hafta boyunca herkes için kullanıma sunulması bekleniyor.

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Karanlık mod gözlerinizin sağlığı için çok önemli. Ayrıca, OLED ekran kullanan telefonların pil ömrünü korumanın harika bir yoludur, çünkü cihazın ekrandaki pikselleri tek tek kapatmasını veya karartmasını sağlar. Örneğin Google, %100 parlaklıkta fakat karanlık modda çalışan YouTube'un normal moda kıyasla %60 daha fazla pil tasarrufu sağlayabileceğini söylüyor.

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