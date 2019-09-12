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Huawei'in kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei (resimde görülen) Asya dışından bir şirkete tüm 5G teknolojilerine erişime imkanı vereceğini açıkladı. Şirket 5G teknolojisini Batılı bir şirkete satmayı düşünüyor. Alıcı Huawei'in 5G teknolojisinin ana unsurlarını modifiye etme ve üretilen ürünlere erişimi kısıtlama hakkına sahip olacak.

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Huawei 5G İşini Satmaya Hazırlanıyor

CEO, Business dergisine verdiği röportajda bir kereye mahsus olmak üzere bir alıcıya şirketin mevcut 5G patent portföyüne, lisanslarına, koduna, teknik planlarına ve üretim uzmanlığına erişim sağlanacağını söyledi.

Her iki taraf da kaynak kodun öğelerini kendi ürünleri için değiştirmekte özgür olacaktı. Bu potansiyel alıcıya sunulacak potansiyel maliyet açıklanmadı. Aynı şekilde böyle bir satışın benzer tekliflerle gelen başka şirketler için de geçerli olup olmayacağı belirsiz.

Alıcının yeni oluşturulan bir işletme mi yoksa mevcut dev şirketlerden biri mi olacağı yine belirtilmedi Ancak özellikle "Batı" merkezli bir şirket olacağı söyleniyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı bunu tetiklemiş olabilir. Huawei çoğu Batı pazarında başarılı satışlara sahipti ancak ABD sayesinde kendisini bir anda ateş hattında buldu. ABD yalnızca Huawei'ye yaptırımlar uygulamakla kalmadı, aynı zamanda başka ülkelere de aynısını yapmaları için baskı yaptı.

ABD, IP hırsızlığı suçlamalarından ulusal güvenlikle ilgili iddialara kadar hemen her şeyde Huawei'i suçluyor ve soruşturma yaptığını söylüyor. Hala somut bir kanıt sunulamadı.

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Huawei, ABD ve diğer ülkeler tarafından yapılan iddiaları reddetti. Hatta 5G ekipmanlarının güvensiz olduğu söylentilerini şiddetle reddetti. Bu satışa bu nedenle yapılıyor görünüyor.