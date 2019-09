REKLAMLAR



Apple'ın üstünde övgüyle durduğu Deep Fusion dokuz ayrı pozlamayı tek bir görüntüde birleştirmeye yarıyor. Bu moddayken bir görüntü yakaladığınızda iPhone'unuzun kamerası her bir fotoğraf çekişinizde dört kısa görüntü kaydediyor. Görüntülerden biri uzun pozlamalı oluyor ve diğeri ikincil görüntü olarak rol alıyor. Samsung bu teknolojiyi kopyalamak istiyor.

Samsung Apple'ın Deep Fusion Özelliğini Kopyalayacak

Siz daha deklanşöre basmadan kamera dört kısa ve dört ikincil fotoğrafı çekmiş oluyor. Deklanşöre bastığınızda bir uzun pozlama alıyor ve sadece bir saniyede Neural Engine tüm fotoğrafların kombinasyonunu analiz ediyor. Bunlar arasından en iyisini seçiyor.

Bu süre zarfında, A13 çipinizdeki Deep Fusion her bir ayrıntıyı ve resim gürültüsünü değerlendiriyor. Her birini seçip optimize ediyor. Görüntüdeki her bir pikselin (24 milyon) üstünden geçmiş oluyor. Apple'ın pazarlama başkanı Schiller buna "çılgın bilim" diyor.

Apple yeni iPhone 11 serisi akıllı telefonlarının "Deep Fusion" özelliği ile geldiğini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Söylenene göre bu gelişmiş makine öğrenme algoritması sayesinde mükemmel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Lakin yapılan testlerde ayrıntıların biraz az olduğu ve aslında Google Pixel'in HDR+'ndan pek farklı olmadığı görüldü. Ancak son söylentilere göre Samsung şimdi bu teknolojinin kendi versiyonunu geliştiriyor.

Samsung'un Deep Fusion çözümü Galaxy S11 telefonlara güç verecek. Bu Exynos yonga setindeki NPU ile sağlanacak.