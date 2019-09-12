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Büyük Li-Ion 4300 mAh bataryası ile Note 10 hızlı şarjın zorunluluk olduğu bir cihaz. Galaxy Note10, 45W hızlı şarj etme özelliği ile donatıldı. Note 10 şu anda normalden yavaş şarj oluyorsa ve nasıl tekrar hızlı şarj edeceğinizi merak ediyorsanız işte çözümler.

Samsung Galaxy Note 10'un Yavaş Şarj Olması Sorunu

Hızlı şarjın AÇIK olduğundan emin olun

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Galaxy Note 10'da hızlı şarj özelliği varsayılan olarak etkindir. Daha önce telefonunuzun ayarlarında bazı değişiklikler yaptıysanız, hızlı şarj özelliğini tekrar açmayı unutup olabilirsiniz. Bunu kontrol ettiğinizden emin olun. İşte adımları:

Ayarlar uygulamasını açın.

Aygıt Bakımı'na dokunun.

Bataryaya dokunun.

Diğer ayarlar simgesine (sağ üstteki üç nokta) dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Aşağı kaydırın ve hızlı şarj düğmesindeki kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirerek açık konuma getirin.

Başka bir şarj kablosu ve adaptör deneyin

Başka bir orijinal Samsung Galaxy Note10 şarj kablosu ve adaptör seti kullanmayı deneyin. Bazen USB kabloları veya şarj adaptörü bozulabilir. Eğer başka cihazlarda sorun yoksa bu durumda kendi şarj aksesuarlarınızla ilgili bir sorun olabilir. Samsung mağazanızdan yenisini alabilir ya da garantiye verebilirsiniz.

Yazılımı ve bataryayı kalibre edin

Güç Yönetimi yazılımında sorunlar oluşmuşsa Note 10'un yavaş şarj olmasına neden olabilir. Bataryayı ve yazılımı kalibre etmek için şunları yapın:

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Bataryayı tamamen boşaltın. Cihazınız kendi kendine kapanana kadar yani pil seviyesi %0 olana kadar açık bırakın.

Şimdi %100'e ulaşana kadar telefonu şarj edin. Orijinal şarj ekipmanı kullandığınızdan emin olun. Cihazınızı en az iki saat daha şarjdan çıkarmayın ve şarj sırasında asla kullanmayın.

Şimdi cihazınızı şarjdan çıkarın.

Cihazı yeniden başlatın.

Telefonunuzu pili tamamen bitinceye kadar kullanın.

1-5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Note 10 pili kalibre olmuş olacak ve yavaş şarj sorunu muhtemelen çözülecek.