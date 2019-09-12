Snapchat'e Spotify Şarkılarını Paylaşma Özelliği Geldi

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Spotify artık, en sevdiğiniz müzikleri ve podcast'leri Snapchat'ta paylaşmanıza izin veriyor. Yeni entegrasyon sayesinde dinlemekte olduğunuz müzikleri sorunsuz bir şekilde Snap atarak paylaşabileceksiniz. Bu özellik şarkı, albüm, çalma listesi veya podcast ayırt etmeden hepsi için geçerli.

Spotify, sosyal medyada içerik paylaşmanıza izin vermek için yoğun bir çaba harcıyor. Bu ayın başlarında, Spotify şarkılarını Facebook Hikayesi olarak paylaşma özelliği gelmişti. Ve şimdi Spotify şarkıları Snapchat'te paylaşma seçeneğini de ekledi. Yeni özelliği kullanmak oldukça kolay.

Snapchat'te Spotify Şarkıları Nasıl Paylaşılır?

Spotify, Spotify ve Snapchat'in beraber kullamını anlatan bir blog yazısı hazırlamıştı. Bildiğiniz gibi Spotify "en sevdiğiniz müzikleri ve podcast'leri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinleyebilmenizi " sağlarken, Snapchat uygulaması da "anında ne yaptığınızı paylaşmanıza" olanak sağlıyor. Yani Spotify ile Snapchat iyi bir ikili olarak birbirlerini tamamlıyor.

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Share what you're listening to in a snap with Spotify's new integration with Snapchat. https://t.co/ddF8OtZX1D — Spotify News (@SpotifyNews) September 9, 2019

Spotify'dan Snapchat'e içerik göndermek için:

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Spotify uygulamasında paylaşmak istediğiniz içeriği açın. Sağ üstteki menüye dokunun ve "Paylaş" a tıklayın. Açılır menüden Snapchat'i seçin. Snapchat, albüm resmiyle birlikte yeni bir Snap açar. Artık paylaşmaya hazırsınız.