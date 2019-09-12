Xiaomi Mi 9T İçin Android 10 Gelecek Ay Çıkabilir

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Görünüşe göre Xiaomi Mi 9T sahipleri Android 10 güncellemesini almak için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Ausdroid tarafından yayınlanan bir habere göre, Xiaomi önümüzdeki ay, Mi 9T için Android 10 güncellemesi dağıtıma sunmayı planladığını belirtiyor.

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Mi 9T, Çin ve Hindistan gibi pazarlarda satılan Redmi K20'nin Avrupa'da satılan versiyonudur. Redmi K20 Çin'de Android 10 güncellemesini henüz almamış olsa da, Redmi K20 Pro geçen hafta Android 10 güncellemesini aldı. Bununla birlikte, Xiaomi, Çin'deki Redmi K20 için Android 10 tabanlı MIUI 10 güncellemesinin kapalı beta testini başlattı. Ausdroid raporu, Mi 9T Pro için Android 10 güncellemesiyle ilgili bir şeyden söz etmese de, Android 10 yükseltmelerini Mi 9T ile aynı anda almasını bekliyoruz.