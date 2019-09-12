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Asya pazarları bugün Apple'ın yeni telefonlarıyla uyandı. En çok heyecanı Apple'ın giriş seviyesi modeli iPhone 11 uyandırdı. 750 dolarlık iPhone XR'den 50 dolar daha ucuz ancak ondan daha iddialı. Yine de analistler cihazın başarısı konusunda şüpheci.

Yeni iPhone 11'ler Pek Etkileyici Bulunmadı

Hayal kırıklığı yaratan bu duyurunun insanları Asya'da diğer markalara yönlendireceği düşünülüyor. Apple'ın pazar payının bu anlamda son çeyrekte daha da düşeceği öngörülmekte. Ancak Apple bunu hedeflememişti.

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Yeni iPhone 11 modelindeki ekstra kameralar şirketin azalan pazar oranını kaybetmesini engellemek için yeterli olmayacak. iPhone 11 biraz daha ucuz olabilir ancak Pro modellerinin fiyatlarının geçen yılın XS'leri ile eşdeğer olduğunu hatırlatalım.

Apple bu yıl 5G bağlantısını da es geçti. Çünkü bir modem tedarikçisi ile anlaşamadı. Operatörler 5G kapsama hızını hızla artırıyor ve 5G bağlantısı geleceğin telefonları arasında vazgeçilmez olacak. Apple, Çin ve Güney Kore gibi büyük pazarların yanında Hindistan'dan da zayıflamaya devam ediyor.

IDC analisti Navkendar Singh'e göre müşteriler en son model Apple'a sahip olmaktan ziyade sadece uygun fiyatlı bir Apple ürünü almaya uğraşıyor. Bu nedenle indirimli iPhone XR almak iPhone 11 almaktan daha cazip olacak.

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CFRA'dan bir analist ise iPhone 11'in düşük fiyatının Weibo üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna dikkat çekerek karşıt görüş sundu. Ayrıca Apple'ın yeni Arcade ve TV+ servislerinin tüketicileri cihazlarına çekmeye yardımcı olacağını belirtti.