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Uygulamalarla ilgili sorunlar oldukça genel olarak basit adımlarla çözülür. Cihazı baştan başlatmak bunun arasında. Aşağıda bazı temel sorun giderme prosedürlerine yer verdik. Bunları uygulayarak telefonda Facebook'un çökmesi sorununu çözün.

Telefonda Facebook Çöküyor Sorunu

Facebook önbelleğini ve verilerini temizleyin

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Facebook'un önbelleğini ve verilerini silerek, varsayılan ayarlarına ve yapılandırmasına geri yükleyebilirsiniz:

Uygulamalar ekranını açmak için Giriş ekranından kaydırın.

Ayarlar> Uygulamalar öğesine dokunun.

Önceden yüklenmiş uygulamaları görüntülemek için, Menü> Sistem uygulamalarını göster'e dokunun.

Facebook'u bulup dokunun.

Depolama> Ön Bellek Temizle > Veri Temizle > Sil öğelerine dokunun.



Facebook'u güncellemeye çalışın

Uygulamaların uyumluluk sorunları nedeniyle çökmesine neden olan zamanlar vardır ve bunun da düzeltilmesi oldukça kolaydır.

Uygulamalar ekranını açmak için Giriş ekranından boş bir yere kaydırın.

Play Store> Menu> Uygulamalarım öğesine dokunun.

Uygulamaları otomatik güncellemek için Menü> Ayarlar> Uygulamaları otomatik güncelle seçeneklerine dokunun.

Tek bir uygulamayı güncellemek için Facebook'u bulup dokunun ve ardından Güncelle'ye dokunun.

Uygulamayı güncelledikten sonra Facebook'un çökmesi sorununun çözülüp çözülmediğine bakın.

Önbellek bölümünü silin

Sistem önbelleği bozulduğunda Facebook gibi uygulamalar çökmeye başlar ve performans sorunları oluşabilir. Örneğin bir Samsung cihazı ele alalım:

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Cihazı kapatın.

Ses Açma tuşunu ve Bixby tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Android logosu görüntülendiğinde, üç tuşu da bırakın.

Önbellek silme bölümünü vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç tuşuna basın.

Önbellek silme bölümü tamamlandığında, Sistemi şimdi yeniden başlat vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.