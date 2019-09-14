AnTuTu'ya Göre Tüm Yeni iPhone'larda 4GB RAM Var

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AnTuTu firması Weibo'daki blog sayfalarında yeni iPhone 11'lerin bellek yapılandırmalarıyla ilgili ekran görüntüleri paylaştı.

iPhone'larda 4 GB RAM

Ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi, üçü de en son A13 Bionic yonga setini kullandığından, performans açısından iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max arasında önemli bir fark yok. Daha da önemlisi, bütün modellerin 4GB RAM'i var, bu yüzden piyasaya sürülmeden önce etrafta dolaşan 6GB söylentisi de yanlış çıkmış oldu.

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Bu bilgi, en üst düzey yani 512 GB depolama yapılandırmasına sahip olan iPhone 11 Pro Max ile daha da doğrulandı. Çünkü Android'de olduğu depolama alanına göre ram boyutu da değişmiyor.

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Puanlar, yeni iPhone'ların performansını perspektif içine soktu. Önceki nesil iPhone'larla karşılaştırıldığında yeni iPhone'lar, AnTuTu 7 testlerinde iPhone XS ve XS Max'tan %28 oranında daha yüksek puan aldı. GPU performansı da özellikle geçen yıla göre daha yüksek.