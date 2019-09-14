REKLAMLAR



iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max bugünün erken saatlerinde birçok ülkede ön sipariş verilmeye başlandı. Dolayısıyla Apple'ın iPhone 11 Pro video kampanyalarını sunma zamanı da geldi. Apple bu reklamların insanları ön sipariş düğmesini kullanmaya itmesini umuyor. Reklamın ana odak noktaları üçlü kameralar ve dayanıklılık.

Apple, iPhone 11 Pro'nun Ne Kadar Dayanıklı Olduğunu Gösteriyor

Birinci reklamda Apple yeni iPhone 11 Pro cihazını yüksek hızlı rüzgar tüneline yerleştiriyor. Apple bunun ardından cihaza çiçek demeti ve oyuncak ördek gibi tehlikeli nesneler fırlatarak dayanıklılığını gösteriyor. Çocuk oyuncakları, yiyecekler, buz küpleri, saç fırçaları — aklınıza gelebilecek hemen her komik nesne bu videoda. Görünüşe bakılırsa iPhone 11 Pro'nun gerçekten ne kadar dayanıklı olduğunu görebilmemiz için JerryRigEverything'in işkence videolarını beklememiz gerekecek.

REKLAMLAR



Apple ikinci reklam videosunda Apple 11 Pro'nun üçlü kamera sistemine odaklanıyor. İkinci video ise aşağıda gömülü. Apple bu videoda nihayet Android'in çoklu kamera fikrini benimsemesiyle duyduğu gururu gösteriyor. Keşke tasarım tarafında da 900 liralık telefonlarda kullanılan büyük çentiği kenara atsaydı ya da en azından 1000 dolar fiyat talep etmeseydi derdik.

Bu kez rüzgar bölmesinde bir köpek var ve amacı üç merceğin bir nesneyi yakalama şekli arasındaki farkları göstermek. Gece Modu da etkileyici sonuçlarla gösteriliyor. Sonuçta tüm bunların satışları artırmaya yönelik bir reklam filmi olduğunu düşünürsek o kadar da şok edici değil.

REKLAMLAR



Yeni iPhone'lar 20 Eylül'de satışa sunulacak.