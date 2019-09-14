Firefox Private Network Servisi Beta Olarak Kullanıma Açıldı

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Mozilla, Test Pilot programı dahilinde Firefox Private Network kod adlı yeni bir güvenlik projesi başlattı. Bu aslında Firefox kullanarak internette gezinirken sizi ve bilgilerinizi korumak için tasarlanmış bir VPN servisidir.

Bilindiği üzere Mozilla, büyük bir hızla güvenlik ve gizlilik deneyimlerini kullanıcılarına aktarmaya devam ediyor. Özellikle son sürüm Firefox, tüm kullanıcılar için üçüncü taraf izleme çerezlerini otomatik olarak engellemeye başlamıştı. Şimdiyse şirket, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için tasarlanan kendi sanal özel ağını başlatıyor.

Firefox Private Network

Mozilla, Mozilla Blog sayfasında Firefox Private Network yazısında bu servisi, "bağlantınızı ve kişisel bilgilerinizi Firefox tarayıcınızı kullandığınız her yerde korumak için web'e güvenli, şifreli bir yol sağlayan bir uzantı" olarak nitelendirdi. Yani servis tipik bir Firefox eklentisi olmaktan ibaret.

Yani genel olarak Firefox'u halka açık bir ağda kullanırken koruma sağlayan ve üçüncü taraf izleyicilerin sizi web'de takip etmelerini önlemek için IP adresinizi gizleyen bir VPN. Ayrıca, Firefox Private Network eklentisini istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

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Protect yourself from hackers lurking in plain sight on public connections by being one of the first to start testing out our Firefox Private Network, now in beta in the US!https://t.co/PTe6FmkEgX — Firefox 🔥 (@firefox) September 10, 2019

Firefox Private Network şu anda beta olarak test ediliyor. ABD'de yaşıyor olmanız, bir PC veya Mac uıyumlu Firefox masaüstü tarayıcısına sahip olmanız ve bir Firefox hesabınız olması gerekli. Mozilla, beta sürümlerini zaman içinde diğer ülkelere ve mobil platformlara en kısa zamanda açacağının sözünü veriyor.

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Firefox Private Network servisini denemek için bu sayfayı https://private-network.firefox.com/ ziyaret edin ve talimatları izleyin. Eklentiyi kurmanız ve ardından araç çubuğunuzda görünen simgeye tıklamanız yeterli. Ardından, Firefox Private Network'ü açıp kapatmanıza olanak tanıyan bir açılır menü görüntülenecek.