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Google Haritalar Google'ın İsviçre Çakısı'nın dijital versiyonu olmaya devam ediyor. Elbette, "A" noktasından "B" noktasına gitmenize yardımcı olacak özelliklere sahip ancak çok daha fazlasını yapıyor. Bir şehirde hangi etkinliklerin gerçekleştiğini söylüyor, metro hakkında bilgiler veriyor, kısacası size yardım ediyor. Bir tesisatçı ya da çatı tamircisi bile çağırabiliyorsunuz. Ve dün Google tarafından açıklanan yeni bir özellik, uyuşturucudan ya da alkol bağımlılığından kurtulanları hedef alıyor. Uygulama şimdi 33.000'den fazla lokasyondaki 83.000 alkol ve uyuşturucu bırakma toplantılarının yerlerini gösteriyor.

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Google'dan Alkol ve Uyuşturucuyu Bırakanlara Destek

Google, "yakınımda rehabilitasyon", " yakınımda bağımlılık tedavisi" ve "bir bağımlıya nasıl yardım edilir" gibi arama yapan kullanıcılarına Google Haritalar üzerinden bu toplantı merkezlerinin yerlerini ve toplantıların saatini gösterecek. 21 milyon Amerikalı'nın madde bağımlılığı ile mücadele ettiği söyleniyor ve tahmini olarak 14 Amerikalı yetişkinden 1'i iyileşme çabası içinde. Google bağımlıların motivasyon bulmaya devam etmelerine bulmalarına yardımcı olmak için bu hamleyi yaptı. Hatta madde bağımlılarının deneyimlerini paylaşan bir dizi video bile yayınladı. Hatta Birlikte İyileş adında bir web sitesi de kurdu: https://recovertogether.withgoogle.com/

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Ek olarak Google Haritalar ayrıca Naloxone'un reçetesiz dağıtıldığı yerleri de gösterecek. Birçok hayatı kurtarmış olan, opioid doz aşımını önleyen bir ilaçtır. Arama çubuğuna "Yakınımdaki Naloxone" veya "Yakınımdaki Narcan" yazıldığında Google Haritalar ilacın nereden alınabileceğini gösterecek. Naloxone'un gerekli anlarda elde olması yaşam ile ölüm arasındaki farkı belirleyebilir.