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Bu yıl 2019 Apple iPhone'larda ters kablosuz şarj olacağını (yani iki taraflı kablosuz şarj) duymuştuk. Bu özellik ilk olarak 2018'de Huawei Mate 20 Pro'da tanıtıldı ve Samsung da Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serileri için Wireless PowerShare özelliğini duyurdu. Ters kablosuz şarj kullanıcının telefonunu kablosuz bir şarj pediymiş gibi kullanmasını sağlar. Örneğin, iPhone kullanıcıları AirPods kablosuz şarj kılıfını, Apple Watch'ı veya uyumlu bir telefonu şarj edebilirler.

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iPhone 11'de Ters Kablosuz Şarj Var Ancak Devre Dışı

Apple'ın yeni ürün etkinliğinden bir önceki akşam ünlü analistlerden Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni modellerinde ters kablosuz şarj sunmamaya karar verdiğini söylemişti. Kuo tarafından belirtilen sebep ise şirketin "şarj verimliliğinin Apple'ın gereksinimlerini karşılamayabileceğini" düşünmesiydi. Ve tabii ki geçen Salı günü gerçekleşen etkinlik sırasında kimse bu özellikten söz etmedi, sanki hiç yokmuş gibi. Ancak hikaye burada bitmiyor.

iPhone 11'deki Pil Artışı Ters Kablosuz Şarj İçindi

Sonny Dickson isimli Twitter hesabı perşembe günü yaptığı paylaşımda güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun aslında ters kablosuz şarj desteği olduğunu söyledi. Yani bunun için gereken donanımı içeriyor ancak Apple bunu "yazılımsal olarak devre dışı" bırakmış. Apple'ın özelliği devre dışı bırakma kararının son dakika kararı olduğu söylendi. Görünüşe göre şirket sonraki iPhone'larına saklayacak özellik kalmasını istiyor. Hatta bu nedenle iPhone 11'ler çok daha büyük bataryayla geldiler. Çünkü 4 ila 5 saat daha uzun pil ömründen bahsediliyor.

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Apple şimdi ters kablosuz şarjı yeni bir özellik gibi sunabilir.