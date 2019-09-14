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Yeni Kirin 990 yonga setini kullanan gizemli bir Huawei akıllı telefon ortaya çıktı. Geekbench puanına bakılırsa Kirin 990 oldukça iddialı geliyor. Söz konusu cihazın piyasaya çıkmaya yaklaşan Mate 30 veya Mate 30 Pro olduğu düşünülüyor. Ancak, skor sayfasında listelenen model numarası hakkında herhangi bir ipucu yok. Bu yüzden tamamen farklı Huawei de olabilir.

Kirin 990'lı Mate 30'un Geekbench Puanı Belli Oldu

Geekbench skor sayfasına bakılırsa bu Huawei ya da Honor telefon kutudan Android 10 işletim sistemi ve 8GB RAM bellek ile çıkacak. Yani kesinlikle bir amiral gemisi olacak. Mate 30 ya da Mate 30 Pro olma ihtimali güçleniyor. Şirketin 5G destekli telefonu Honor V30 ihtimalleri de var. Bu cihaz yakında tanıtılacak.

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Kirin 990 bu puanla Snapdragon 855+'a kafa tutmuş oldu. Ancak hala Apple'ın iPhone 11'lerde kullandığı A13 Bionic'lerden yavaş olacak. Yani Mate 30'ların iPhone 11'lerden daha yavaş olacağına şüphe yok diyebiliriz.

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Kirin 990 Özellikleri

Kirin 990 yonga seti içerisinde özel bir güç yönetim bölümünü, sensör kontrol ünitesini, uygulama işlemcisini, RAM, Bluetooth ve DSP birimlerini barındırıyor. Modemin yonga setine gömüldüğü ilk yongalardan biri olacak.