OnePlus 7T, 7T Pro Ayrıntılı Özellikleri ve Çıkış Tarihi

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Geçtiğimiz ay, dünyadaki birçok akıllı telefonun "sızdırılmış" tasarımlarını paylaşan Twitter'daki OnLeaks'ten, OnePlus 7T ve 7T Pro renderlerini görmüştük. Şimdi, yeni bir sızıntı, her iki akıllı telefonun da ayrıntılı özelliklerini ortaya koydu. Aşağıdaki tablodaki özelliklere bakılırsa OnePlus yine olduğu gibi dünyanın en güçlü akıllı telefonlarından birisini daha üretmişe benziyor.

So… Today, I bring you #OnePlus7T and #OnePlus7TPro complete specs sheet as well as launch and availability date, on behalf of my Friends over at @compareraja -> https://t.co/7TrVeEYo7A pic.twitter.com/zEQuB3EP2G REKLAMLAR

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September 13, 2019

OnePlus 7T, 7T Pro Özellikleri

OnePlus 7T OnePlus 7T Pro Snapdragon 855+ Snapdragon 855+ 8 GB RAM 8 GB RAM Android 10 tabanlı OxygenOS Android 10 tabanlı OxygenOS 6.55" FHD+ (2400×1080 px) Fluid AMOLED ekran. 402 ppi piksel yoğunluğu, 90Hz tazeleme oranı ve HDR10+ 6.65" QHD+ (3100×1440 px) Fluid AMOLED ekran 516 ppi piksel yoğunluğu, 90Hz tazeleme oranı ve HDR10+ 48MP (f/1.6, EIS, OIS) + 12MP telephoto (f/2.2, 2x zoom), 16MP ultra-wide (f/2.2, 120° FOV) 48MP (f/1.6, EIS, OIS) + 8MP telephoto (f/2.4, 3x zoom), 16MP ultra-wide (f/2.2, 120° FOV) EIS özellikli 16MP (f/2.0) EIS özellikli 16MP (f/2.0) In-Display parmakl okuyucu, Makro Mod, Yeni Gece Modu, 720p çözünürlüğünde 960 FPS Slow Motion video kaydı In-Display parmakl okuyucu, Makro Mod, Yeni Gece Modu, 720p çözünürlüğünde 960 FPS Slow Motion video kaydı Warp Charge 30T destekli 3,800 mAh Warp Charge 30T destekli 4,085 mAh

OnePlus 7T ve 7T Pro'nun, OnePlus TV ile beraber 26 Eylül'de duyurulacağı söyleniyordu. Ancak OnLeaks ( Steve Hemmerstoffer) sayfasına göre, lansmanın 10 Ekim'de yapılacağı ve 15 Ekim'de de satışlara başlanacağı belirtiliyor.