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PUBG Mobile dokuzuncu sezonuna giriyor. Bu en yeni güncelleme yeni teçhizatlar, savaşçı temalı bir gardırop ve çok daha fazlasını getiriyor. Beraberinde bazı özellik ve iyileştirmeler de ekleniyor. Royale Season 9'a göz atmak isterseniz, oyunu 0.14.5 sürümüne güncellemeniz gerekiyor.

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PUBG Mobile'ın Royale Season 9'u Başladı!

Öncelikle PUBG Mobile Royale Season 9 ile tamamen yeni bir "A Warrior's Journey" oyun içi etkinliği başlıyor. Etkinliğe katılarak yeni görevler ve müthiş ganimetlere erişebiliyor. Daha önce de belirtildiği gibi, oyuncuların Royale Pass Season 9'da kazanabilecekleri tüm ödüller, dünyanın dört bir yanından gelen savaşçı karakterlerin motiflerini ve temalarını taşıyor.

Ödüller arasında PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019 Fall Splits Global Finalleri'ne seyahat hakkı da var. Bunun için ek challange'ları ve görevleri yerine getirmeniz yeterli. 9. Sezon tüm Android ve iOS cihazlara ücretsiz bir güncellemeyle geliyor.

PUBG Mobile için Royale Pass Sezon 9 içerik güncellemesinde yer alan en önemli değişikliklerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

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Yeniden Tasarlanan Görevler ve Sıralama sayfaları;

Yeni sezon için Geri Sayım Sayacı;

Yükseltilmiş Royale Pass için paylaşım sayfası;

Yeni Haftalık Görev sandık hatırlatmaları;

Achivement zinciri için ilerleme sistemi;

İfadeler şimdi iptal edilebilir;

Unknown Cash alımına yeni ödüller ve nadir ateşli silah kaplamalarında indirim