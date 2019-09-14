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Samsung Galaxy Fold'u duyurduğunda telefonun 1.980 dolar tutacağını açıklamıştı. Dolayısıyla bu çoğu kişinin fiyat beklentisini baltaladı. Yeni bir teknolojinin kullanılması nedeniyle muhtemelen pahalı olacağını tahmin ediyorduk. Ancak amiral gemisi bir akıllı telefonun fiyatının neredeyse iki katı olacağını düşünmüyorduk. Cihazın ücreti 5000 dolara kadar çıktı.

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Samsung Galaxy Fold'un Fiyatı 5000 Dolara Yaklaştı

Görünüşe bakılırsa Galaxy Fold'a normalden çok daha fazla ödemek isteyen bazı insanlar olduğu ortaya çıkmış durumda. Cihaz yalnızca Hong Kong'da 38.000 HK dolarına yakın bir fiyata satılıyor. Bilgi Forbes'in ortaya koyduğu bir rapordan geldi. Kur hesabıyla bu kabaca 4.856 dolar yapıyor. Yani Samsung'un talep ettiği fiyatın iki katından fazla.

Bunun nedeni ise basit. Galaxy Fold şu anda yalnızca Güney Kore'de mevcut ve görünüşe göre Samsung yalnızca 1000 adet üretti. Daha doğrusu 1000 kadarını satışa sundu. Yükseltilmiş fiyatlar bu nedenle tam olarak şaşırtıcı değil.

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iPhone ilk kez piyasaya sürüldüğü gün sınırlı sayıda satılmıştı ve dünyadaki birçok ülkede satıcılar fiyatları kat ve kat artırdı. Ayrıca, cihazın henüz satılmadığı diğer ülkeler iPhone'a daha da fazla ödediler. Bu da bir tür kara borsa yarattı. Katlanabilir bir telefon en az ilk iPhone kadar merak ediliyor.