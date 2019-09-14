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Telefonun yalnızca şarjda çalışması ciddi bir sorun olabilir. Eğer bir Android cihazınız varsa aşağıda çözüm adımlarına yer verdik.

Telefon Yalnızca Şarja Takıldığında Çalışıyor

Normal sıfırlama yapın

Telefon yazılımını yenilemek için genellikle yazılım sıfırlaması gerçekleştirilir. Bu işlem telefonda sorunlara neden olabilecek küçük yazılım hatalarını giderir.

Sesi azaltma düğmesini basılı tutun.

Şimdi ses kısma düğmesini basılı tutarken Güç tuşunu basılı tutun.

Her iki tuşu da 10 saniye bırakmayın.

Telefon açıldığında, sorunun hala devam edip etmediğini kontrol edin.

Sorunun Güvenli Modda olup olmadığını kontrol edin

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İndirdiğiniz bir uygulamanın telefonda sorunlara neden olacağı bazı durumlar var. İndirdiğiniz uygulamanın soruna neden olup olmadığını kontrol etmek için, yalnızca önceden yüklenmiş uygulamaların çalışmasına izin verilen güvenli modu deneyebilirsiniz:

Cihazı kapatın.

Güç tuşunu basılı tutun.

Logo ekranda göründüğünde, Güç tuşunu bırakın.

Güç tuşunu bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma tuşunu basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatmayı tamamlayana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Ekranın sol alt köşesinde Güvenli mod göründüğünde, Ses azaltma tuşunu bırakın.

Telefon bu modda şarjda değilken çalışıyorsa sorun herhangi bir uygulamada demektir.

Telefonun önbellek bölümünü silin

Telefonun özel bölümünde depolanan önbellek verilerinin bozulabileceği durumlar vardır. Bu durum telefonda bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Soruna neden olan problemi ortadan kaldırmak için telefonun önbellek bölümünü kurtarma modunda silmeniz gerekir. Bunun için cihazı kapatır ve birkaç tuşa basılı tutarak açarsınız.

Fabrika ayarlarına sıfırlama yapın

Yukarıdaki adımların sorunu çözmemesi durumunda, sadece şarjda çalışan telefonu onarmanın en iyi yolu fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Sıfırlama yapmadan önce telefon verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

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Telefonu kapatın.

Samsung'larda Ses Açma tuşunu ve Bixby tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" seçeneğinin üzerine gelinceye kadar Sesi azaltma tuşuna basın.

Ana sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.