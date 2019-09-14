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Düşük ve orta menzilli telefonlar bile artık arka tarafta birden fazla kameraya sahip oluyor, ancak bir akıllı telefonun arka paneline monte edilmiş kameraların sayısı cihazın ürettiği fotoğraf kalitesini yükseltmiyor. Zira bu geçerli olsaydı, Google'ın tek kameralı Pixel telefonları en iyi karelerden bazılarını çekmezdi.

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Telefonlarda Neden Çipler Kameralardan Daha Önemli?

İşin sırrı Google, Huawei, Samsung ve Apple gibi şirketler tarafından kullanılan ve cihazlarının yakaladığı görüntüleri iyileştiren AI yani yapay zekada gizli. Yapay zeka yetenekleri cihazlardaki özel çiplerde yatıyor. Google Pixel cihazlarında özel Visual Core yongasını kullanıyor. Yonga, kamera ayarlarını otomatik olarak değiştiriyor ve sahnenin ışığını ve diğer yönlerini Makine Öğrenme'yi kullanarak iyileştiriyor. Böylece 1 kameralı Pixel'ler 5 kameralı Nokia PureView'den iki kat iyi görüntüler çekiyor. Ayrıca, mümkün olan en iyi çekimi yapmak için birkaç görüntüyü birleştiren HDR+ özelliğini de unutmamak gerek.

A13 Bionic yonga seti, yeni iPhone 11'lerin düşük ışıklı koşullarda "sinir motoru" denilen özellik sayesinde daha aydınlık kareler çekmesini sağlıyor. Apple bunu optik kamerayla değil yazılımla yapıyor. Teknoloji devinin yeni iPhone Pro modellerinin tanıtımı sırasında bahsettiği gibi, iPhone 11'ler artık optik görüntü işlemeden ziyade dijital görüntü işlemeye dayanan hesaplamalı fotoğrafçılığı ele alıyor.

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Buna bir başka örnek, bu sonbaharda yazılım güncellemesiyle eklenecek olan yeni Deep Fusion özelliği de gösterilebilir. Daha önce de açıkladığımız gibi, Deep Fusion siz deklanşöre basmadan sekiz görüntü yakalıyor ve bunları çekilen görüntülerle kıyaslayarak en iyisini seçiyor. HDR+ işleminin aksine Apple, Deep Fusion'ın 24 MP'lik bir görüntüyü işlerken her bir pikseli tek tek aldığını söyledi. Bu da gürültüyü azaltıyor ve netliği artırıyor.