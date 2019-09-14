Telefonun Ekranı Şarjdayken Isınıyor

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İndirdiğiniz bir uygulama telefon ekranının şarjda ısınmasını sağlıyor olabilir. Herhangi bir uygulamanın soruna neden olup olmadığını kontrol etmek için, yalnızca önceden yüklenmiş uygulamaların bu modda çalışmasına izin veren Güvenli Mod'u deneyebilirsiniz.

Sorunun Güvenli Modda olup Olmadığını Kontrol Edin

Aşağıda güvenli moda girme adımları yer alıyor:

Cihazı kapatın.

Güç tuşunu basılı tutun.

Logodan sonra güç tuşunu bırakın, hemen sonra, Ses kısma tuşunu basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatmayı tamamlayana kadar Ses kısma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Ekranın sol alt köşesinde Güvenli mod göründüğünde, Ses azaltma tuşunu bırakın.

Ekranının şarjda ısınması sorunu bu modda ortaya çıkmıyorsa, büyük olasılıkla yüklediğiniz bir uygulamadan kaynaklanıyordur. Bunun ne olduğunu öğrenin ve kaldırın.

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Telefonun önbellek bölümünü silin

Telefonun özel bölümünde depolanan önbellek verilerini temizleyerek çözüm alabilirsiniz. Telefonun önbellek bölümünü kurtarma modundan silmeniz gerekir.

Telefonu kapatın.

Samsung kullanıyorsanız; Ses Açma tuşunu ve Bixby tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Android logosu görüntülendiğinde, üç tuşu da bırakın.

Önbellek silme bölümünü vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç tuşuna basın.

Önbellek silme bölümü tamamlandığında, Sistemi şimdi yeniden başlat vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Sorunların devam edip etmediğini kontrol edin.

Fabrika ayarlarına sıfırlama yapın

Yukarıdaki adımların telefonun şarjda ısınması sorununu çözmemesi durumunda, sorun eski yazılım güncellemesi olabilir. Fabrika ayarlarına sıfırlayın:

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Telefonu kapatın.

Ses Açma tuşunu ve Bixby tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Tüm kullanıcı verilerini sil" seçeneğinin üzerine gelinceye kadar Sesi azaltma tuşuna basın.

Ana sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Ana sıfırlama tamamlandığında, "sistemi yeniden başlat" vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Telefonun ekranı şarjda ısınmaya devam ediyorsa sorun donanım kaynaklı demektir.