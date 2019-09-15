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Yaklaşan Huawei Mate 30 için hazırlanan bir kılıf sızdırıldı. Kılıfın Mate 30 Pro'ya ait olabileceği de düşünülüyor. İnce bir dikey şeridin yanında, dairesel bir kamera sistemi bulunuyor. P30 Pro'nun son derece ayrıntılı CAD görüntülerinde aynı genel düzene rastlamıştık.

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Huawei Mate 30'un Kamerası iPhone 11 Gibi Çıkıntılı Değil

Kamera düzeni ilk dikkat çeken detaylar arasında. Şu anda bildiğimiz kadarıyla Mate 30'daki kameralar arasında 3D TOF sensörü var. 40MP ana kamera ve 40MP ultra geniş kamera diğer bilgiler arasında. 8MP telefoto ünitenin dörtlü sistemi tamamlayacağı belirtiliyor. Ancak Huawei P30 Pro'daki aynı 5x periskop kamerayı taşıyacağı da söyleniyor. LED flaş kamera kare şeklinde olacak.

Resimde görülen deliklerden en küçük muhtemelen 3D TOF sensörü için kullanılacak.. Bununla birlikte Huawei yeni P30 Pro'da LED'i kameraların yanına çubuk şeklinde yerleştirmişti. Söz konusu Mate 30 ya da Mate 30 Pro kılıfındaki yuvaların hangi kameralara ait olacağını söylemek şu an zor ancak kamera tiplerini aşağı yukarı biliyoruz.

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Huawei yeni geniş ekran tasarımına "şelale" adını verdi. Mate 30 Pro ve Mate 30 bu şelale ekranla gelecek. Cihazların kesinleşen özellikleri arasında yeni Kirin 990 yonga seti, USB-C şarj portu ve IR blaster var. Fiyatları Note 10 serisinden farklı olmayacak.