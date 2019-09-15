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Apple, çığır açan iPhone 4 telefonlarını Haziran 2010'da piyasaya sürmüştü. Özellikleri, performansı, kamerası ve ekranıyla devrinin açık ara en iyi cep telefonuydu.

iPhone 4: Zamanının Kamera ve Ekran Liderini Hatırlayalım

iPhone 3GS parlak plastikten yapılmış kavisli bir sırta sahipti. Jony Ive'in iPhone 4 tasarımı camla takviye edilmiş alüminyum bir çerçeve içeriyordu. O zamandan beri neredeyse her telefon üreticisi bu tasarımı kopyaladı. iPhone 4, Retina Display konseptini dünyaya sundu — piksel yoğunluğunu 326 ppi ile açık ara zirveye ulaştırdı.

326ppi'a ulaşmak için Apple ilk cihazdan beri kullandığı HVGA ekranın çözünürlüğünü dört katına çıkarmak zorunda kaldı. Bu da 640 x 960 piksel ekran anlamına geliyordu.

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iPhone 4'teki kamera açık ara en iyi görüntü kalitesini sunuyordu. Yeni 5MP sensör gün ışığında etkileyici kalitede fotoğraflar çekebildi. İlk kamera örneklerini gördüğümüzde hepimiz etkilenmişti. Ayrıca HD video kaydı yapabilen ilk iPhone'du — 30fps'de 720p. Unutmayın ki 1080p TV'ler 2010'da yeni yeni çıkmaktaydı.

iPhone 4'ün paslanmaz çelik bir çerçeveye ve alüminosilikat camına sahip olduğunu not etmek gerek. Bu aynı malzemeler iPhone 11'de de kullanılıyor. Tabii ki iPhone 4'teki kamerada çıkıntı yok. iPhone 4 aynı zamanda ilk ön kameralı iPhone oldu. Yeni 3G FaceTime görüntülü görüşme özelliği tanıtıldı.

iPhone 4 en uzun kullanılani Phone olma özelliğini taşıyor. 2010'da tanıtıldı ve 2014 yılına kadar yoğun olarak kullanıldı. En son 2013 yılında tanıtılan iOS 7'ye kadar güncellendi. En son güncelleme ise 2014 ortasında yayımlandı.

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Lakin iPhone 4 antennagate tartışmasından çok etkilendi. Telefonun antenleri, birkaç bölüme ayrılmıştı ve metal çerçeveye bağlıydı. Eliniz bu boşluğu kolayca engelliyordu, konuşma kesiliyor ya da aksıyordu. iPhone 4s ile anten sorunu düzeldi.