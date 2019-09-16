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Birçok uygulama abonelikler ve benzeri hizmetler ile gelir. Ancak bunun yanında özelliklerini ücretsiz olarak kullanmanıza izin veren sınırlı deneme süreleri de vardır. Ancak bunları başlatmadan önce kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu nedenle deneme süresini unutur ve iptal etmeyi kaçırırsanız planda yokken fazladan ödeme yapmış olursunuz. Free Trial Surfing bu problemi önlüyor.

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Abonelikleri Otomatik Sonlandıran En İyi Uygulama

Free Trial Surfing buna bir çözüm sunuyor. DoNotPay'in bir parçası olan uygulama her kullanıcı için sahte bir isim ve kredi kartı numarası üretiyor. Böylece servise kendi kredi kartı bilgilerinizi kullanmadan erişebiliyorsunuz. Süreniz sona erdiğinde ise denemeyi otomatik olarak iptal ediyor. Sonuç olarak istenmeyen ödemeler yapmıyorsunuz. Banka bilgileri uygulamanın geliştiricisi Josh Browder ile çalışan bilinmeyen bir banka tarafından sağlanıyor.

Bu uygulama aynı zamanda şirket tarafından kullanıcıya gönderilen e-postaları da değerlendiriyor. Bunları kullanıcının gerçek e-posta adresine iletiyor. E-postanızı vermek size aylık ücrete mal olmayacak olsa da, bu adresleri gizli tutmak muhtemelen sizi spam e-postalardan koruyacaktır.

Geliştirici bu soruna en pratik çözümün servislerin kredi kartı bilgilerimizi almayı bırakması olduğunu söylüyor. Free Trial Surfing şu anda Apple App Store'da mevcut, Android'te ise erken erişime sahip. Ayrıca bir web sürümü de var. Altı hafta önce piyasaya sürüldüğünden bu yana aktif yaklaşık 10.000 kullanıcısı var.

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