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Android'te hızlıca ve kolayca boş yer açmak belki de 128GB, 256GB, 512GB veya 1 TB depolama alanına sahip cihazlarda pek gerekli olmayabilir ancak telefonunuz 64 GB veya daha az yerel depolama alanına sahipse, cihazdaki önbelleği temizleyerek biraz yer açmak isteyebilirsiniz. Bunlar, bir uygulamayı kullandığınızda veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde kaydedilen ve herhangi bir sorun olmadan silinebilecek dosya ve resimlerdir. Hatta önbelleği temizlemek, genellikle telefonunuzun performansını iyileştirir.

Android'te Boş Yer Açmanın Hızlı ve Kolay Yolu

İşlem hiç de karmaşık değil. Ayarlar> Depolama bölümüne gidin ve listelenen herhangi bir kategoriye dokunun (Fotoğraflar ve videolar, Müzik ve ses, Oyunlar, Film ve TV ve Diğer uygulamalar). Her kategorideki uygulamaların bir listesini göreceksiniz. Bir tanesine dokunun. Şimdi önbellekte listelenen dosyaların boyutunu kontrol edin. Uygulamanın adının altındaki önbelleği temizle seçeneğine dokunarak yazılı depolama alanını boşaltın.

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Önbelleği temizle öğesine dokunmak, önbellek listesini 0B'ye (bayt) düşürür. Bunu sık sık yaparsanız mobil tarayıcıların bolca işe yaramaz dosyayı depoladığını göreceksiniz. Haber uygulamaları ve sosyal medya siteleri en büyük suçlular. Telefonunuzda hızlıca yer açmaya devam etmek için her kategorideki tüm uygulamalar için bunu yapın.

Yirmi dakika içinde, Note 10'daki kullanılan depolama miktarını %54'ten %47'ye (34.39GB'tan 30.15GB'a kadar) düşürdük. Android telefonunuzdaki önbelleği temizledikten sonra tekrar dolmaya başlayacağını unutmayın. Düzenli olarak temizlemeye çalışabilirsiniz.

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