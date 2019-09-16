REKLAMLAR



Apple bu sefer yeni iPhone 11 Pro ve Pro Max'in kırık ekran tamir ücretlerini artırmadı. Sırasıyla iPhone XS ve XS Max ile aynı ekran değişim fiyatına sahipler: 1.899 TL ve 2.190 TL. Şirket iPhone 11 Pro'da Samsung marka daha yüksek parlaklık ve kontrast sunan yeni bir panel kullanıyor. Bu durum XS serisinin panel yenileme fiyatlarını düşürdü. Ancak aynı şey iPhone XR ve iPhone 11 için söylenemez. Zira aynı LCD ekranla geliyorlar. İşte Apple iPhone 5c'den en yeni 11 Pro Max'a kadar tüm iPhone'ların 2019 ekran değiştirme fiyatları.

REKLAMLAR



Apple iPhone 11'lerin Ekran Onarım Ücretleri

En yeni üç iPhone 11 geçen yıl piyasaya sunulan iPhone XS ve XR ile aynı kırık ekran değişim ücretini taşıyor. Bunlar elbette oldukça yüksek fiyatlar. Özellikle 11 Pro Max'in LCD onarım fiyatının üzerine ekleme yaparak Xiaomi Mi 9T gibi çentiksiz, tam ekran cihazlar alınabiliyor. Dolayısıyla iPhone 11 sahibiyseniz iyi bir ekran koruyucu kullanmak isteyeceksiniz.

iPhone modeli Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında) iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max 2.190 TL iPhone XS, iPhone X, iPhone 11 Pro 1.899 TL iPhone XR, iPhone 11 1.349 TL iPhone 8 Plus

1.139 TL iPhone 8 999 TL iPhone 7 Plus 1.139 TL iPhone 7 999 TL iPhone 6s Plus

1.139 TL iPhone 6s,

iPhone 6 Plus 999 TL iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s,

iPhone 5c 869 TL

Apple yeni cihazlarında en dayanıklı ekran ve gövde camlarını kullandığını iddia ediyor. Ancak düşme testlerinde diğer Android amiral gemilerinden farklı bir sonuç almadı. Ekstra güvenlik için film koruyucu ve netlik içinse temperli cam kullanmanızı tavsiye ederiz.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum