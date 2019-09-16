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Bu yılın başlarında çıkış yapan OnePlus 7 telefonların üst sürümleri olan OnePlus 7T serisinin çıkış tarihi açıklandı. Cihazlar başta 26 Eylül'de ABD'de çıkış yapacak. Telefonlar bunun ardından 10 Ekim'de Londra'da gerçekleşecek etkinlik ile Avrupa'ya adım atacak. OnePlus 7T'nin fiyat bilgisi henüz gelmedi.

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OnePlus 7T Çıkış Tarihi Açıklandı

OnePlus önceki OnePlus 7 Pro duyurusunda 90Hz'lik ekranın üzerinde durmuştu. Şu anda 120 Hz ekranlar var ancak söylentiler bu ayın sonunda çıkması beklenen OnePlus 7T'nin ve 7T Pro'nun aynı 90Hz ekranla geleceğini gösteriyor.

OnePlus 7 Pro önceki OnePlus 6T ile kıyaslandığında önemli bir yükseltme olmasına rağmen OnePlus 7 önceki modele fazlasıyla benziyordu. Sonuç olarak 7 Pro'nun 2019'daki favori Android akıllı telefonlarından biri olduğunu gördük. 90Hz'lik ekrana ek olarak, OnePlus 7T'nin OnePlus 7 Pro'ya benzer üç sensörlü yeni bir arka kamera modülü ile gelmesi bekleniyor.

7T Pro potansiyel olarak daha yüksek RAM ve daha üst düzey kamera özellikleriyle gelecek. Depolama özellikleri de dahil olmak üzere bazı noktalarda yükseltmeler mütevazi kalacak.

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