Samsung'dan Galaxy One İsimli Yeni Telefon Serisi

REKLAMLAR



Evan Blass isimli sağlam bir kaynaktan gelen bilgilere bakılırsa Samsung, Note serisine elveda ediyor. Şirket Galaxy Note ile Galaxy S'i birleştirecek ve ortaya yeni bir seri çıkacak. İddiaya göre ismi Galaxy One olacak.

REKLAMLAR



Samsung Galaxy Note ile Galaxy S Serisi Birleşiyor

Galaxy S ve Galaxy Note'un ilk yıllarında, ikisi arasında açık bir ayrım vardı. Bununla birlikte, Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 serisinden (2016) bu yana, farklar azaldı ve örtüşme belirgin şekilde arttı. Artık tek fark S pen olmuş durumda.

Samsung'un planlarını açıklayacağına dair kesin bir garanti yok. Ancak iddiaya göre Galaxy S serisi ve Galaxy Note serisi 'Galaxy One' olarak adlandırılan tek bir cihaz yelpazesinde birleşecek. 2020 yılının başlarında Galaxy S11'in yerine geleceği düşünülüyor. Ancak gelecek yıl erken kabul edilirse, şirket değişikliği on iki ay daha geciktirebilir.

Kalemin tüm Galaxy One modellerinde mevcut olması bekleniyor. Ancak daha pahalı cihazlara özel de olabilir. Planlar ne olursa olsun bu strateji Samsung'un yıllık lansman zaman çizelgesinde büyük bir değişiklik olacak. Kaynağa göre, Samsung, Galaxy Note serisinden boşalacak yeri yeni Galaxy Fold ile dolduracak.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum