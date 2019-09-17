Apple Arcade Nasıl Ücretsiz Kullanılır ve İptal Edilir?

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Apple Arcade, App Store'da yeni ve ayrı bir sekme olarak gösteriliyor. Apple Arcade hizmetine özel olacak 100'den fazla oyun bulunuyor. Servis çıkış yaptıktan sonra bile sürekli olarak yeni oyunlar yayınlamaya devam edecek. Oynamak içinse aylık bir ücret ödemeniz gerekiyor ancak istediğiniz herhangi bir Apple Arcade oyununu kısa süre boyunca, istediğiniz Apple cihazında; iPhone, iPad, Apple TV veya Mac, oynayabiliyorsunuz. Daha sonra aboneliği iptal edebiliyorsunuz.

Apple Arcade'e nasıl kayıt olunur?

iOS 13 kullanıyorsanız çok kolay. App Store'unuzu açın ve alttaki çubukta yeni bir beşinci sekmenin olup olmadığını görün. Bunun gibi görünmeli:

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Apple Store alt çubuğunuz böyle görünüyorsa özel yeni oyunları oynamaktan sadece bir adım uzaktasınız. Sekmeye girin, ortada "Ücretsiz Dene" butonunu görmelisiniz.

Bu düğmeye basmak sizi açıklama ekranına götürür. Apple Arcade'i ücretsiz olarak denemek için bilmeniz gerekenleri ve denemeden sonraki sonraki aylık fiyat etiketini gösteren son bir onaylama iletişim kutusu göreceksiniz.

Unutmayın, Apple Arcade ilk ay ücretsizdir, bundan sonra ayda 4.99 dolar ödemeniz gerekir. Tabii iptal etmeseniz.

Apple Arcade ücretsiz deneme sürümü nasıl iptal edilir

Eğer Apple Arcade'i sevmediyseniz, ücretsiz denemenizi kolayca sona erdirebilirsiniz. Bunu yapmak için, App Store'da Apple Arcade sekmesine gidin, ardından profilinize gidin, aboneliklere dokunun ve ücretsiz denemeyi iptal et seçeneğine basın.

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