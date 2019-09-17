REKLAMLAR



Huawei'in yeni Mate 30 telefonları sadece iki gün içinde tanıtılacak ve bazı yeni görüntüler ve teknik özellikler şimdiden sızdı. Listelenen teknik özellikler Mate 30 Pro'nun şirketin en gelişmiş telefonu olacağını gösteriyor. Kirin 990 yonga seti tarafından desteklenecek. Bu çipset mmWave ve 6GHz-altı 5G ağlarını destekleyen AI 5G modem yongasına sahip. AI görevleri için bir Neural Processing Unit (NPU) sunuluyor. Yeni iddialar Mate 30 Pro'nun 7.680 FPS'te yavaş çekim video kaydı yaptığını gösteriyor. Samsung Galaxy Note 10 960 FPS sunuyor.

REKLAMLAR



Huawei Mate 30 Pro 7.680 FPS Video Kaydı Yapıyor

Saniyede 7.680 kare hızında süper ağır çekim video kaydetme gerçekten inanılmaz yüksek bir değer. Karşılaştırmak için bugüne kadar bir telefondan görülen en yüksek yavaş çekim hız saniyede 960 kareydi ve Samsung Galaxy Note 10+ gibi cihazlarda sunuldu. Sekiz kat daha yüksek oranda yavaş çekim yeteneği oldukça etkileyici. Bunun nasıl çalıştığını merakla bekleyip göreceğiz.

Huawei Mate 30 Pro'nun özellikleri arasında 4500mAh kapasiteli bir pil, 40W kablolu hızlı şarj ve 27W kablosuz şarj desteği var. Cihazlar Android 10'u temel alan EMUI 10 işletim sistemiyle geliyor. Cihazda Google uygulamaları ve hizmetleri olmayacak.

6.6 inçlik Süper AMOLED eğimli ekran yani "şelale ekran" oldukça kavisli yapıda. 90Hz yenileme hızına sahip olan Mate 30 Pro oldukça akıcı bir deneyim vaat ediyor. Renk bilgiler arasında Space Silver, Cosmic Purple, Black ve Emerald Green var.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum