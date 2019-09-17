Huawei Mate 30 Sanal Tuşlar ve Air Gesture ile Geliyor

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Huawei Mate 30 serisinin lansmanı yaklaşıyor. Huawei, Weibo kanalı üzerinden Mate 30 Pro'nun sahip olacağı bazı özelliklere işaret eden birkaç teaser videosu yayınladı.

Gönderilen ilk video, cihazda eski moda donanım anahtarları yerine basınca duyarlı sanal düğmeler bulunacağını gösteriyor. Bu tuşlar yan kontrol düğmeleri yerine geçiyor. Bizlere vivo'nun NEX 3 modelini hatırlattı. Şirketin cihazda neredeyse 90 derece kavisli "Şelale" ekran kullanacağı düşünüldüğünde bazı tasarım zorlukları oluşmuş olmalı.

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Bir sonraki video telefonun Pixel 4'ün gesture özelliğine benzer bir fonksiyonu gösteriyor: Air Gestures. Yüz tanıma için kullanılan yeni donanımın sadece yüzünüzü okumuyor, daha fazlasını yapıyor.

Son olarak, üçüncü video kablosuz şarjla ilgili. Son söylentilere göre Mate 30 Pro 27W hızlı kablosuz şarjla gelecekti. Bu teaser kablosuz şarj özelliğiyle uyum sağlıyor.

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