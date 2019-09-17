REKLAMLAR



iOS 13'te, Apple, Takvim uygulamasındaki etkinliklere dosya ekleme özelliği geldi. Elverişli bir özellik çünkü bir etkinlik yaklaştığında hemen onunla ilgili belge veya bilgileri görebiliyorsunuz.

iOS'te Takvim Etkinliğine Görsel, Not veya Video Eklemek

Örneğin, bir tatil veya iş seyahatiniz varsa, uçuş zamanlarını, otel rezervasyonlarını, e-postaları ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer ilgili dosyaları takvime ekleyebilir, böylece gelen kutunuzda kaybolmalarına izin vermezsiniz. Aşağıdaki adımlar, Takvim uygulamasındaki etkinliklere nasıl dosya ekleneceğini gösteriyor.

REKLAMLAR



REKLAMLAR



iOS 13'ün Takvim uygulamasını iPhone veya iPad'inizde başlatın ve ardından dosya eklemek veya yeni etkinlik oluşturmak istediğiniz tarihe dokunun.

Ekranın sağ üst köşesindeki Düzenle düğmesine dokunun.

Aşağı kaydırın ve Ek ekle …. seçeneğine dokunun.

…. seçeneğine dokunun. Son Kullanılanlar üzerinden eklemek istediğiniz dosyaya dokunun veya bir dosyaya gitmek için Gözat sekmesini seçin ve ardından dosyaya basın.

İsterseniz ek dosyalar eklemek için tekrar Ek ekle'ye dokunun ve ardından ekranın sağ üst köşesinden Bitti'ye dokunun .

. Hepsi bu kadar. Eklerinizi istediğiniz zaman görmek için, takvim etkinliğini seçmeniz yeterli.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum