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Kâr amacı gütmeyen Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6 sertifikası logosuna sahip cihazların "güvenlik ve birlikte çalışabilirlik için en yüksek standartları" karşılayacağını belirterek, Wi-Fi 6 sertifika programının açıklandığını duyurdu. Buna göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max WiFi 6 destekli telefonlar arasında olacak.

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iPhone 11'lerdeki WiFi 6 Desteğinin Önemi Nedir?

Wi-Fi 6 ya da diğer bir deyişle 802.11ax birden çok Wi-Fi cihazının bulunduğu alanlarda daha yüksek hız, daha geniş ağ kapasitesi, gelişmiş güç verimliliği, düşük gecikme süresi ve bağlantı iyileştirmeleri sunuyor. Wi-Fi 6 cihazlarının, Wi-Fi güvenlik protokolünün en son sürümü olan WPA3'ü desteklemesi gerekiyor. Bu protokol iyileştirilmiş şifreleme özelliği sunuyor.

Yakında çıkacak olan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max akıllı telefonlarının hepsi Wi-Fi 6 standardına destek veriyor. Cihazlar yakında bu program kapsamında sertifikalandırılacak.

Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'ten %40'a kadar daha yüksek hız sunuyor. Tek bir kanalda aynı anda birden fazla cihaza hizmet verilebiliyor.

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